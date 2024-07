La peculiar "torta de abogados" que Cinthia Fernández le regaló a su novio Roberto Castillo por el cumpleaños

Cinthia Fernández comparte en sus redes sociales diferentes muestras de cariño para su nuevo novio, Roberto Castillo. Por eso, en las últimas horas presumió el regalo que pensó para darle en su cumpleaños.

La mediática eligió nada más y nada menos que una torta para abogados. Tal como publicó en su perfil de Instagram, estaba decorada con la balanza de la Justicia, el Código Civil y el martillo de los jueces.

“Amiga te pedí algo sencillito”, escribió Cinthia este lunes por la noche en su historia por el trabajo que hizo la persona a la que le encargó el regalo. Además, dejó en claro que se iba al cumpleaños de Roberto para festejar juntos ese día tan especial.

La peculiar "torta para abogados" que Cinthia le regaló a Roberto Castillo. (Foto: Instagram/cinthia_fernandez_)

Esta peculiar “torta de abogados” es viral en internet. En sitios como Pinterest o Tiktok se pueden ver las diferentes decoraciones que se hacen tanto para la graduación de quienes estudian esta carrera, como para aquellos que ya la ejercen.

Desde que confirmó su noviazgo, Cinthia aún no compartió ninguna foto junto a Roberto. Sin embargo, no duda en hablar del amor que siente por él. Roberto, por su parte, compartió en sus historias varios saludos que recibió este lunes por su cumpleaños, aunque no mostró el obsequio de la mediática.

Cinthia Fernández habló del vínculo de sus hijas con Roberto Castillo y explicó por qué lo conocían de antes

Días atrás, Cinthia Fernández dialogó con sus seguidores y habló del vínculo de Charis, Bella y Fran con Roberto Castillo. “¿Tus hijas ya saben que estás de novia?”, quiso saber una usuaria. A lo que ella reveló: “¡Sí! Ya lo conocen”.

“Nos acompañó en cuatro años de lucha. Ese punto fue fácil porque es una persona que ya conocían y tenían vista”, explicó Cinthia para dejar en claro que la relación de las nenas con Castillo empezó desde hace un tiempo.

Cinthia Fernández habló del vínculo de sus tres hijas con Roberto Castillo. (Foto: Instagram/cinthia_fernandez_ - _robertocastillo_)

“Él ama a los chicos y siempre fue muy amoroso con ellas porque su trabajo fue defenderlas”, detalló Fernández, destacando que el abogado fue quien trabajó en el conflicto judicial que la mediática tenía con Matías Defederico, el papá de las nenas.

Incluso, en otra de sus respuestas, Cinthia se refirió a sus deseos de contraer matrimonio. “¿Te casarías otra vez?”, le preguntó una persona. “Sí. A veces la vida te puede hacer no resistir archivos”, afirmó la mediática.

Fuente: Todo Noticias