La principal hipótesis detrás de la tragedia de Jesse Jane, la legendaria actriz porno que murió a los 43 años

Los investigadores detrás de la tragedia que ocurrió con la actriz porno Jesse Jane y su novio Brett Hasenmueller están convencidos de la causa de sus muertes: creen que sufrieron una sobredosis .

De acuerdo al medio local The Oklahoman, los agentes llegaron a una propiedad ubicada en la ciudad de Moore, Oklahoma a las 11 de la mañana del jueves. Al abrir la puerta de una casa ubicada en la Avenida Hickory y la Calle 3 del Nordeste encontraron sin vida a Jane, de 43 años, y a su pareja, de 33.

Según informó el oficial Clint Byley, el Departamento de Policía respondió a una requisitoria del Pub Mooney, el lugar de trabajo de Hasenmueller. El hombre y su novia hacían varios días que no podían ser rastreados.

A partir del hallazgo, indicó el vocero policial, a los cuerpos se les harán los estudios necesarios para determinar las causas de la muerte. En los próximos días, la autopsia y el informe forense certificarán si hubo una sobredosis y, en ese caso, qué sustancia fue la culpable.

En las redes ya se habla de que el fentanilo podría haber sido el causante, debido a todos los casos recientes y a la epidemia de consumo que hay en los Estados Unidos.

En la cuenta de Facebook del pub en el que trabajaba la pareja de Jesse Jane, lo despidieron con un desgarrador mensaje. “Brett D. Hasenmueller tenía un corazón de oro que tocó a todos. Siempre listo con una sonrisa, un abrazo reconfortante, y una colección de chistes, se convirtió en parte integral de nuestra familia. Su ausencia deja un vacío que será profundamente sentido por todos”, escribieron.

QUIÉN ERA JESSE JANE, LA ACTRIZ PORNO QUE MURIÓ A LOS 43 AÑOS

Jesse Jane había nacido el 16 de julio de 1980 con el nombre de Cynthia Ann Howell en Fort Worth, Texas. De acuerdo a lo que había contado en una entrevista con el medio The Oklahoma Gazette, fue a vivir a Oklahoma luego de que su familia se instalara allí porque sus padres trabajaban en la base aérea Tinker.

Tras graduarse con honores en Moore High School en 1998, Jesse trabajó como modelo para la tienda 5-7-9 y también como moza en la cadena de restaurante Hooters. Según repasó el medio citado antes, Jane fue ascendiendo hasta llegar a ser coordinadora de capacitación regional, lo que le terminó dando el salto como modelo de Hawaiian Tropic a tiempo completo.

Ese trabajo la hizo ser más visible y en 2003 fue contactada por una de las compañías pornográficas más importantes de ese momento, Digital Playground. Con su actuación en Beat the Devil inició su recorrido por esa industria.

Fue una de las máximas actrices de mitad de los 2000, en años en los que Internet recién estaba cambiando la vida de la gente. “Era una actriz de una época en la que las películas para adultos se veían en todo el mundo y las promociones eran masivas. Se aseguró de darlo todo, no sólo en la actuación, sino también en la promoción”, aseguró al medio The New York Times Brian Gross, un publicista de la industria del cine para adultos.

Jane tiene el protagónico de una de las secuelas del porno más caras de la historia, como Pirates -un film que imita a Piratas del Caribe- y Pirates II: Stagnetti's Revenge. Sus presupuestos fueron de 1 y de 8 millones de dólares respectivamente, una cifra ilógica para cualquier producción de este tipo.

En 2007, Jesse Jane dijo basta y se retiró del porno. “Entré justo en el momento perfecto, cuando las estrellas importaban. Éramos grandes y glamorosas. Entrabas a una habitación y llamabas la atención. Todo el mundo sabía quién eras porque en realidad querían comprar tu producto o tus DVD”, había dicho, en una de las últimas entrevistas que dio, a la revista GQ, en 2018.

Angustiada por el cambio de época, Jane había asegurado que en el presente, la cuestión era diferente. “Ahora las únicas personas que llaman la atención son las que buscan el impacto”, remató.

Además de haber sido una estrella en la industria del entretenimiento para adultos, Jesse Jane tuvo participaciones en el cine convencional durante su época de pornstar. Trabajó en la serie Entourage, en la película Starsky y Hutch y en los reality shows Bad Girls Club y Gene Simmons Family Jewels.

Brian Gross también habló con la revista People, a la que le dio una definición sobre quién era Jesse Jane y lo que generaba. “No hay una sola persona en la industria que no haya pasado tiempo con ella a la que no hiciera sonreír o reír o ambas cosas. Ella iluminaba una habitación tan rápido como entraba. Su risa resonaba donde estuviera”, cerró.

