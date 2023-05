La reacción de Piqué al ver que sus hijos aparecían en un videoclip de Shakira

La aparición de Sasha y Milan en Acróstico , el nuevo tema de Shakira, generó furor entre los fanáticos de la artista, quienes no tardaron en señalar el parecido entre la cantante y los dos hijos que tuvo con Gerard Piqué. Sin embargo, según comentó una periodista española, quien se mostró sorprendido al respecto fue el futbolista.

Al aire del programa Espejo Público de Antena 3, Lorena Vázquez aseguró que habló con el círculo íntimo del deportista, quienes le dijeron que él no estaba al tanto de la canción. “Me he puesto en contacto con el entorno del futbolista. Me aseguran que él no sabía nada, ni de manera oficial por parte de Shakira y su equipo ni lo sabía por parte de sus hijos”, detalló la periodista.

En el videoclip de la canción podemos ver a los dos pequeños cantando parte de la letra y tocando el piano junto a su mamá mientras están rodeados por cajas de mudanza. Las imágenes hacen referencia al cambio de vida que debieron hacer los nenes, que se fueron con su mamá a Miami tras la separación de sus padres.

Después de escuchar lo que decía su compañera, Lorena García cuestionó la decisión de la colombiana: “Soy muy fan de Shakira, la canción me gusta mucho, pero la instrumentalización de los niños en este caso es máxima”. “Parece que los niños están hechos a su imagen y semejanza: tocan el piano, cantan, tienen ese halo creativo que tiene ella. Es verdad que ella es una chica muy virtuosa, inteligente, con mucho talento, pero estamos hablando de dos niños que tienen un padre y una madre y ella no puede educarlos de parte de la madre”, sumó indignada.

Fuente: Todo Noticias