La romántica sorpresa de Coti Sorokin a Cande Tinelli en pleno escenario del Gran Rex

Coti Sorokin se presentó el fin de semana en el teatro Gran Rex porteño y sorprendió desde el escenario de una manera muy romántica a su novia y futura esposa, Cande Tinelli .

El cantante preparó una gran sorpresa en pleno escenario y con los perros de la pareja incluidos. El músico invitó a su novia a cantar y aprovechó para sorprenderla con un lindo gesto.

En un momento del show, Coti Sorokin invitó a cantar a Cande Tinelli, y antes de comenzar con la canción, el artista abrazó a los dos perritos de Cande y se arrodilló en pleno escenario para pedirle otra vez la mano.

El público presente reaccionó con un fuerte aplauso y a puro grito por la sorpresa que le dio Coti a Cande, quien no pudo contener la emoción en medio de los aplausos de la gente.

El romántico momento llenó de amor el teatro y el cantante y su novia mostraron el gran momento que pasan juntos antes de la boda que será el próximo año.

Cabe recordar que la pareja pasó por una pequeña crisis a mediados de este año y luego se reconciliaron de la mejor manera y con un casamiento que se viene.

Marcelo Tinelli reveló los secretos de la boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin

Cande Tinelli y Coti Sorokin sortearon una pequeña crisis y después de la reconciliación y parece que el próximo año tienen decidido dar un gran paso en sus vidas, y que los unirá aún más y para siempre.

Según contó el propio Marcelo Tinelli el miércoles en el Bailando 2023, su hija de 32 años se casará con el cantante el próximo año y dio detalles de dónde y cuándo será.

El conductor dio contó que su hija se casará con el músico el próximo año. “Se casa mi hija, se casa mi primera hija, están todos invitados, ya lo voy a hacer formal”, sorprendió Marcelo.

Y dio más detalles de dónde y cuándo será la gran boda: “Mi hija se casa en Uruguay, en marzo. Se va a casar en la casa nuestra en Uruguay, los primeros días de marzo” .

"Me he enterado que no sólo el juez de paz te puede casar sino que el alcalde de la ciudad también está habilitado si uno lo pide. Eso me dijeron", contó con sorpresa el animador.

