La salud de Jorge Lanata: los motivos de su internación y cómo evoluciona su cuadro

En las últimas horas trascendió que Jorge Lanata tuvo un inconveniente de salud y que por eso quedó internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Teleshow, su esposa Elba Marcovecchio aseguró que el conductor de 63 años evoluciona de acuerdo a lo planeado y que se espera que en las próximas horas le den el alta.

“Jorge está bastante bien. Estamos esperando la confirmación, pero lo más probable es que hoy le den el alta”, le dijo la abogada a este medio en las primeras horas del sábado. Elba estuvo junto a su marido desde que fue internado por una intervención programada, que tuvo algunas complicaciones por lo que permanece en el nosocomio del barrio de Almagro.

La noche del viernes, Yanina Latorre, amiga del periodista, había dado algunos detalles de la internación, confirmando las versiones de que había tenido un paro cardíaco: ”Hoy a la mañana tenía un procedimiento, un estudio con anestesia programado, por eso Elbita faltaba a trabajar y él también. En el medio del procedimiento se complicó con esta anestesia. Le dio un paro, un paro corto del que salió muy rápido”, expresó desde el piso de LAM (América) donde ocupa momentáneamente la conducción por las vacaciones de Ángel de Brito.

A continuación, la angelita profundizó y llevó tranquilidad para los seguidores de Lanata. “Hasta este momento no se volvió a repetir y está absolutamente estable, descansando, consciente y bien. Se supone que si pasa la noche como viene pasando el día mañana volvería a su casa y le daría la posibilidad de ir al Martín Fierro de radio en el que está ternado”. A raíz de esta información, Latorre agregó un dato clave que podría ocurrir durante la ceremonia: “Se habla de que podría llegar a ganar el oro, él estaba ilusionado”.

“Está estable y están esperando a mañana, si la noche es tranquila volvería a su casa. Quería llevar un poquito de tranquilidad porque se empieza a hacer una bola. Igual es preocupante y se tiene que cuidar. Cuando a mí me llegó la noticia... no sabía lo que había pasado”, concluyó Yanina sobre la salud del conductor de Lanata sin filtro.

A su vez, ese mismo viernes y en diálogo con Teleshow, su esposa Elba Marcovecchio aseguró que el periodista de 63 años se encuentra fuera de peligro: “El está bien”, dijo la abogada y se mostró reacia a dar más detalles aunque sostuvo estar esperanzada a que durante este sábado le den el alta. Hasta el momento, no hay detalles nuevos.

Cabe destacar que el periodista es paciente de riesgo y viene batallando hace largos años por diferentes cuestiones vinculadas a su salud. En abril pasado había sido su última internación, cuando ingresó a la Fundación Favaloro debido a una dificultad respiratoria.

A mediados del año pasado, Lanata estuvo cerca de un mes internado en la mencionada clínica con un delicado estado de salud producto de una infección urinaria bacteriana. Y en su regreso al aire de su programa, dio detalles de aquellos días con una crudeza propia de la situación.

“Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, relató el periodista ante la cámara.

