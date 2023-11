La Scaloneta en crisis: acusan a varios jugadores de infieles en una fiesta

Luego de los disturbios que se dieron en el Maracaná durante el partido de Argentina y Brasil, los jugadores de la Scaloneta volvieron a ser noticia pero esta vez, no por su desempeño en la cancha ni por su gratitud hacia la hinchada sino por cuestiones que hacen a la vida personal de cada uno.

En "X" (ex Twitter) empezaron a circular varias capturas de conversaciones que hacen referencia a la organización de una supuesta fiesta en la que habría participado algunos jugadores y varias modelos. Todo comenzó con el relato de una modelo e influencer llamada Carmela Castro Ruiz que dijo haber sido invitada a ese evento luego del partido Argentina - Uruguay por las eliminatorias del Mundial.

Ella adjuntó los mensajes a su relato en los que se leía: "Post partido Selección, necesito modelos finas y elegantes de B.A Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500?. Carmela aclaró que ella decidió no asistir cuando le avisaron que no podría ingresar al mismo con su celular. "Hubiera ido si me dejaban entrar con mi celular y hacer contenido para contarles Todo. Pero como te lo sacan antes, pues TODOS #Infieles".

La cosa es que cuando ella blanqueó la situación, empezaron a llegarle mensajes de otras modelos que dijeron haber recibido la misma invitación, algo que ella también mostró. Al final, una usuaria de X armó un hilo en la red donde fue subiendo historias de una chica que sí aceptó participar, llamada Juana Betnaza quien había expuesto a los infieles.

En uno de los chats que aparecen en las fotos se nombra al hermano de Tini, Fran Stoessel y las modelos que estuvieron junto a los jugadores “Paredes, Dybala y Enzo se juntaron con Gloria Llerena, Agus Rigal y otras minas más” según la imagen publicada por Rubí.

El hilo se convirtió en tendencia e hizo tanto ruido que la usuaria que lo armó, optó por eliminarlo. Lo cierto es que la información quedó dando vueltas y hubo muchos jugadores que quedaron pegados. La esposa de Di María, Jorgelina Cardoso, fue la única que por ahora se expresó al respecto pero claramente, lo hizo con una ironía tal que dejó en claro que su confianza en Fideo sigue intacta.

Fuente: Pronto