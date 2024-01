"La sociedad de la nieve": el encuentro entre Nando Parrado y Agustín Pardella, el actor que lo interpretó en la película

La sociedad de la nieve es un largometraje que retrata la conocida como tragedia de los Andes y el desafío que enfrentó un equipo de rugby uruguayo al sucumbir su vuelo por la inclemencia de la naturaleza, sobre la Cordillera de los Andes y a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. El filme del director J. A. Bayona ha tenido una gran repercusión por la plataforma de Netflix.

En medio de este contexto, el actor argentino Agustín Pardella se reunió con Nando Parrado, uno de los sobrevivientes de la tragedia. En sus redes sociales, el intérprete compartió un emotivo posteo con imágenes del encuentro con el exrugbier y unas sentidas palabras sobre el aprendizaje que obtuvo de esta relación de amistad.

“¿Qué puedo decir de mi superhéroe favorito? Ah, ya sé... es de carne y hueso, humano, no tiene súper poderes y se llama Nando Parrado”, escribió Agustín en el comienzo del extenso mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene más de 230 mil seguidores.

De esta manera, aprovechó para agradecer las lecciones de vida que obtuvo durante la filmación de esta producción: “Gracias por enseñarme que está bien tener miedo, que lo abominable de la vida siempre tiene una vuelta de tuerca que inclusive, en momentos donde la oscuridad se impone como protagonista, la resiliencia humana es infinita (o al menos la tuya)”, continuó entre risas.

“Gracias por haber dado un paso más aún cuando la capacidad de hacerlo parecía simplemente un espejismo inalcanzable. Gracias por creer en lo imposible. Gracias por abrirme, con tanta generosidad y humildad, las puertas de tu tan especial, cálida y hermosa familia. Gracias por ser como sos y enseñarme hasta con tu mirada y silencios. Gracias por hacerme querer ser una mejor persona. Te quiero, te amo, te admiro”, señaló Pardella.

El posteo finalizó la publicación con unas frases conmovedoras: “La fortaleza que inspira a tantos, la perseverancia que cambió la forma de pensar del mundo. Nando Parrado: luz en el infierno. Gracias, más por favor”. Rápidamente, el posteo recibió muchos likes y mensajes cariñosos de sus amigos y seguidores.

Cabe recordar que el uruguayo Nando Parrado cumplió 23 años durante la tragedia, enfrentándose no solo a la supervivencia física sino también al dolor emocional. Durante el accidente, perdió a su madre en el acto y posteriormente a su hermana, tras quedar gravemente herida; tragedias de las que no fue consciente hasta despertar de un coma de tres días.

Su odisea continúa al volver en sí, solo para enfrentarse al signo del mapache, consecuencia visible de su traumatismo craneal. Su lucha alcanzó un punto crítico cuando, junto a su compañero Roberto Canessa y movido por el recuerdo de su padre, emprendió la peligrosa caminata en busca de ayuda, crucial para el rescate de los que aún permanecían con vida.

Con 70 años, ha tenido tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos, optando por mantener una perspectiva positiva sobre su historia: “Hay gente que me pregunta: '¿Te subirías a ese avión de vuelta'? Sí me subiría. Sufrí muchas pérdidas, pero también fui bendecido a lo largo de la vida con muchos consuelos”, dijo, en alusión al hogar que construyó, conformado por una esposa y dos hijas. “No tendría la familia que tengo hoy si eso no habría pasado. No quise destruir la segunda parte de mi única vida”, finalizó.

La sociedad de la nieve está disponible en Netflix y se exhibió en algunas salas de cine. Su impacto global en la audiencia es notable y su relato ha llegado a ocupar lo más visto en 88 países. Este interés también ha sido impulsado por la posibilidad de la película de ser considerada en los Premios Oscar 2024. Pero más allá de su éxito cinematográfico, la historia personal detrás del filme toca temas como la lucha, la pérdida, y la esperanza de los individuos que enfrentaron lo impensable.

