La supuesta traición detrás del sorpresivo retiro de la Joaqui: acusan a las managers de estafa

La Joaqui sorprendió a sus fans con un inesperado anuncio en el que confirmaba su retiro de los escenarios, que además incluía la cancelación de varios conciertos programados. Al respecto, la artista expuso por medio de un comunicado que la razón detrás de esta decisión estaba motivada a problemas de salud. Sin embargo, en recientes horas, otras informaciones despejan motivos ya no tan ocultos, que podrían explicar el severo cuadro de “estrés postraumático” que presenta la cantante.

Desde Intrusos, se plantea la traición como móvil y apuntan a sus dos exmanagers, Delfi y Majo, hermanas dedicadas a la representación musical de la marplatense, a quienes se les atribuye el éxito y la internacionalización de la carrera. El escándalo se destapó cuando La Joaqui descubrió que ambas percibieron astronómicas cantidades de dinero tras recibir señas para cierres de distintos shows, aun después del comunicado confirmando su retiro.

La primera alerta fue emitida por un grupo perteneciente a la Asociación Argentina de Managers que se percató de la irregularidad. Inmediatamente se contactaron con varias organizaciones de eventos para advertirles que hasta en tanto la situación de la artista no quede aclarada, no era prudente pactar compromisos con estas mujeres. El otro dato de color que trascendió, es que ni Delfi ni Majo no están adscriptas a este ente regulador de actividades de representación nacional.

De allí surge la teoría de que este alejamiento por parte de La Joaqui, respondería a una estrategia para dejar a sus managers, señaladas por estafa. Pero además, también se advirtió desde este espacio televisivo, que la cantante habría sido víctima de maltrato psicológico, situación que advirtieron algunas personas cercanas a su entorno, pro que en su momento se creyó que se trataba de un cuadro de agotamiento.

LA JOAQUI ANUNCIÓ QUE SE RETIRA DE LOS ESCENARIOS POR UN TIEMPO

La Joaqui anunció que se retira de los escenarios por un tiempo indeterminado y preocupó a sus seguidores con un alarmante posteo. Además, tomó una drástica decisión: eliminó todo el contenido de sus redes sociales.

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, expuso en una historia de Instagram.

El posteo no pasó desapercibido entre los seguidores de la artista urbana, quienes rápidamente se volcaron en las redes sociales para enviarle fuerzas y alentarla para que regrese pronto a la música. “Las butaqueras de luto por el posteo de La Joaqui”, “Qué será de mi vida sin sus temas”, “No puede ser esto, no va a cantar más”, “Qué le hicieron, pobre”, “Nos representa a todos cuando atravesamos una crisis” y “Ojalá que esté bien”, fueron algunos de los mensajes que coparon Twitter.

Fuente: Todo Noticias.