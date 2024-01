Lali Espósito: "Respeto al Presidente y me gustaría que baje esa línea para todos, que no sea un divide y reinarás"

Días atrás, Mariana Lali Espósito quedó involucrada en un cruce entre el presidente Javier Milei y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El jefe de Estado criticó al mandatario provincial luego de que éste anunciara el envío de un proyecto de ley para poder emitir una moneda propia. En ese contexto, el líder de La Libertad Avanza mencionó a la cantante: “La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”.

El comentario de Milei se sumó a otros de parte de sus seguidores y militantes hacia la artista, que se convirtió en blanco de cuestionamientos desde que hizo pública su postura política.

Tras algunas menciones al respecto en sus redes sociales, Lali Espósito salió a responder los dichos en una entrevista televisiva. “No me parece bien estigmatizar la cultura (...) En los shows que hago trabajan miles de personas. Todos los artistas que yo conozco han hecho shows para municipios. A veces se siente increíble tener que explicar esto”, dijo, y luego reflexionó sobre la grieta que divide a la sociedad.

“Nos han cagado un poco la cabeza a todos ya. Nos llevaron al punto de que si doy una opinión a favor de la cultura sos una cosa o la otra y no simplemente un ciudadano que da su opinión respetuosa”, comentó en diálogo con LAM.

Lali Espósito

Y profundizó: “Yo puedo no estar de acuerdo con vos. Tengo amigos y he tenido parejas que opinan absolutamente contrario a mí, y, siempre que no entremos en el nivel de la falta de respeto, jamás eso es un problema. Al contrario, uno se podría nutrir del pensamiento del otro, podría aprender. Uno puede tener un ida y vuelta respetuoso y me parece que esa es la base de todo. No es pensar diferente. El problema es qué hacemos cuando pensamos diferente: ¿Vamos a bardear al otro? ¿Vamos a mentir sobre el otro? ¿Necesitamos demonizar a ese otro para que nadie escuche su opinión?”.

“Eso se parece más a las épocas oscuras y a los dramas humanos, que a una sociedad que quiere crecer. Al final, creo estamos todos haciendo lo que podemos con lo que va sucediendo en nuestro hermoso país. El otro no es nuestro enemigo. El otro también se busca la vida, hace lo que puede. Nos han enfrentado y no es por ahí”, continuó.

En esa línea, apuntó al presidente Milei y su gobierno: “Creo que los que asumen las responsabilidades institucionales tienen que hacerse cargo de gobernar para todos y por eso fueron tan votados. Al final tenés que representar a todos, hasta a los que no estamos tan de acuerdo con la línea política. Yo respeto al Presidente y me gustaría que esa línea de respeto baje hacia todos, que no sea un divide y reinarás que hace tanto daño”.

Javier Milei

Sin mencionarlo, Lali Espósito también marcó diferencias con respecto al manejo del mandatario nacional en las redes sociales: “A mí no me vas a ver ni retuitear bardeos, ni ponerme a bardear a nadie. Y yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, pero trato de emanar buena onda y trato de ser respetuosa”.

“Las acciones corresponden a quien las acciona y eso habla de cada persona y estará en la decisión de cada uno mostrar quién es, cómo piensa y cómo le gusta formar parte de este mundo y manifestarse. Yo no soy así. Siempre me mantengo tranca. Estoy tranquila conmigo, con mi vida, con la verdad de las cosas y con mi accionar. Intento siempre ser piola, no le falto el respeto a nadie y me gusta que no lo hagan conmigo”, finalizó.

Fuente: Infobae