Lali Espósito suspendió dos shows y preocupa su estado de salud

Lali Espósito lanzó Disciplina Tour y comenzó a recorrer el país con su música. Para el 6 de noviembre estaba previsto que cantara en Neuquén pero el show fue cancelado, al igual que en Trelew que tenía como fecha pautada el 8 de noviembre.

"Amigos de Neuquén y Trelew pasamos los shows de esta semana a 6/11 (Neuquén) 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy", comunicó la artista en su cuenta de Twitter. "Los médicos me piden parar...Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor", expresó en otro mensaje, llevando tranquilidad a sus fanáticos.

Disciplina Tour:

Mientras arrasa en plataformas con millones de reproducciones de sus recientes lanzamientos “Disciplina”, “Diva” y “Como Tu”, la estrella argentina rompe récords en venta de entradas. Reconocida como una de las artistas más destacadas del pop latino, Lali regresa a los escenarios con nueva música y sus grandes éxitos.

Las primeras fechas de este tour fueron 23 y 24 de junio en el Estadio Luna Park. Estas presentaciones marcaron el regreso más esperado del año y dio inicio a un tour que la lleva a recorrer el país.

Últimas apariciones que se viralizaron de Lali Espósito

Preparó un fernet en El Hormiguero (España)

Tras el final de La Voz Argentina (Telefe), Lali Espósito viajó a España para cumplir con sus compromisos laborales. La artista visitó El Hormiguero, el exitoso ciclo español conducido por Pablo Motos, donde enseñó cómo armar un fernet en botella cortada.

“Yo te quiero argentinizar”, le dijo al conductor mientras la producción le acercaba una bandeja con una botella vacía, un cuchillo, un encendedor, hielos, fernet y gaseosa cola. Ante la mirada atenta de todos en el estudio, Lali explicó: “En Argentina hay mucha joda y mucha vida nocturna. A veces, cuando estás con tus amigos y es el momento de abandonar la casa donde está sucediendo esa previa, se arma un 'viajero', que es el trago comunitario”.

Le contestó a un seguidor y lo tildó de “acosador”

Lali Espósito ha regresado a El Hormiguero para continuar con su sección de life coach, donde opina y aconseja a espectadores del programa que le envían mensajes en los que le cuentan sus problemas personales.

Durante el programa de la noche del jueves, la cantante argentina se topó con el mensaje de "Raúl", un joven que confiesa estar "enamorado" de su vecina y le pide recomendación para ver qué puede hacer para conquistarla. La respuesta fue clara.

Un dato relevante de la historia en cuestión, y que causó la reacción de Lali, fue que, cuando Pablo Motos lee el mensaje completo, se desprende que el hombre fue denunciado por la mujer, debido a que esta se sintió acosada.

"Un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien. Querido Raúl: 'no es no', eso es lo que tengo que decirte", resolvió.

Las declaraciones de la cantante fueron aplaudidas en el plató y por demás en las redes sociales. La escena, además, se ha vuelto viral en España y el extranjero.