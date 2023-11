Las fotos del casamiento a todo lujo de Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole Neumann y Manuel Urcera , tras más de dos años de amor, sellaron su compromiso en una emotiva ceremonia en Neuquén. La pareja compartió en sus redes sociales la alegría de dar el "sí", marcando así el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

La mega fiesta de la pareja se llevó a cabo en una impresionante bodega neuquina, creando el escenario perfecto para una celebración de ensueño. La pareja eligió este lugar, en la provincia donde parte de la familia de Urcera reside, para unir sus vidas en un momento tan especial.

Nicole y Manu no escatimaron en compartir momentos íntimos de su celebración a través de sus redes sociales. Las imágenes revelan el look completo de los recién casados y la complicidad entre ellos. A pesar de la felicidad evidente, también se notó la ausencia de Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole, quien no pudo estar presente en esta ocasión.

La boda fue un evento lleno de emoción, rodeado de familiares y amigos cercanos. Sin embargo, la felicidad se verá duplicada en el próximo mes, cuando la pareja celebre una segunda ceremonia en Buenos Aires, donde se espera la presencia de Indiana Cubero para completar la alegría familiar.

Nicole y Manu Urcera

Casamiento Nicole y Manu

Nicole en su casamiento

Casamiento Nicole Neumann y Manu Urcera

Casamiento de Manu Urcera y Nicole Neumann

Manu y Nicole - Casamiento

Casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Casamiento de Manu Urcera y Nicole Neumann

Casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

LOS MOTIVOS POR LOS QUE INDIANA CUBERO NO FUE AL CASAMIENTO DE NICOLE NEUMANN

En ese marco, Pía reveló los motivos por los que la hija de Nicole Neumann optó por no ir a la boda: “Indiana no va por varios temas. Uno, el colegio. Ya tiene varias faltas”.

“Igual, esta es una boda que dura casi tres días. Podría viajar el fin de semana y estar allá”, apuntó, teniendo en cuenta que las ceremonias se hacen en diferentes provincias porque Urcera tiene a su familia en la Patagonia.

En ese marco, y sin entrar en detalles a la distante relación de Indiana con Nicole, Pía señaló: “El otro tema es que no se siente demasiado cómoda”.

Quienes no se perderán el especial evento son Allegra y Sienna Cubero: “Por el tema de las faltas y de unas materias que tenía que dar, decidió no ir. Sus dos hermanas viajaron en avión privada ayer. Ellas sí estarán acompañando a su mamá”.