Lizy Tagliani le pidió a Mirtha que sea su madrina de casamiento

En el último programa de La Noche de Mirtha estuvo invitada Lizy Tagliani. En medio de la cena se vivió un emotivo momento cuando la humorista anunció su fecha de casamiento con Sebastían Nebot y además, recordó a Jorge Ibáñez.

“Vos fuiste un nexo muy importante en mi vida. Mucha gente fue muy importante para que yo sea la Lizy que soy”, empezó recordando la humorista. “Como yo era la peluquera de Jorge después de los grandes desfiles, que yo estaba por ahí en algún rincón, venían las fiestas y yo decía barbaridades”, aseguró.

“Siempre Mirtha estabas predispuesta, me llamabas y me incluías sin necesidad y sin ningún interés. Yo no sé si te divertía o algo”, dijo, sensibilizada haciendo que a la diva se le pongan los ojos vidriosos.

En ese momento, Lizy contó la charla privada que tuvo con su novio antes de hacerle el ofrecimiento a la diva. “Ojalá tuviera la posibilidad de que el gran nexo entre ese gran amigo, que fue Jorge, como es Mirtha... Ojalá que ella pudiera ser la madrina de

Mirtha no escondió su sorpresa y sostuvo: “¿Vos me lo estás ofreciendo?”. “No, pero es para que lo pienses. No lo quería hacer en vivo porque no quería...”, intentó explicarse Lizy, pero la diva, se mostró feliz. “Me sorprende bien, me sorprende lindo. Yo, encantada”, le agradeció, mientras todos en el piso aplaudían.

Y la diva tomó su palabra muy en serio y, a través de su cuenta de Twitter, ratificó su respuesta. “Lizy Tagliani me emocionó al pedirme en la 'mesaza' que sea su madrina de casamiento. ¡Sería un gran honor!”, twitteó.

#LizyTagliani me emocionó al pedirme en la #Mesaza que sea su madrina de casamiento, sería un gran honor! 🥹❤️ — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) October 23, 2022

Propuesta de casamiento de Sebastián

En la víspera del cumpleaños de la actriz y conductora, su pareja la esperó con una sorpresa en el jardín de su casa y ella compartió el momento en las redes sociales.

El romance entre ambos empezó a mediados de abril pasado, cuando la conductora presentó en público a su flamante pareja, a quien había conocido de manera virtual. Después de que ella se separara de Leo Alturria, el mendocino decidió viajar a la Ciudad de Buenos Aires para conocer a la humorista. Eso los terminó de enamorar y hace poco tiempo ya están conviviendo. A su vez, los dos sueñan con poder formar una familia.

La humorista subió el video y lo acompañó con un emotivo texto: “La vida no para de regalarme momentos hermosos. Amigos, amores, familia, trabajo, recuerdos: momentos únicos e inolvidables... Como si angelitos hayan pasado por mi mundo y convirtieron cada lágrima, cada dolor, en elixires para la felicidad. Agradezco de corazón tanto amor. Sebastián Nebot sos puro amor te elijo como compañero hoy, mañana y siempre”.

Luego de que una pareja amiga lo ayudara a preparar el escenario, Sebastián esperó a la artista en el medio del jardín con un pasillo luminoso de color rojo. A medida que se acercaba, los mariachis acompañaban de fondo con su melodía. Finalmente cuando llegó al centro la esperaba su futuro esposo, quien la recibió con besos y posteriormente la propuesta, la cual Lizy aceptó con mucha emoción.