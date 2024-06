Lowrdez reveló el escandaloso motivo por el que las Bandana se separaron

Esta semana, Lowrdez Fernández, reconocida actriz y cantante, fue la invitada estelar en Noche al Dente, programa conducido por Fer Dente en América TV.

Durante la entrevista, la artista repasó diversos aspectos de su carrera, desde sus inicios en el grupo Bandana hasta su exitoso presente como solista y sus planes para el 2024, incluyendo conciertos destacados.

Fernández recordó con humor sus inicios en Bandana, el icónico grupo de pop surgido en el 2001, donde confesó haber entrado “para no ir a trabajar”.

Ex Bandana reveló que está embarazada

Entre risas, explicó que en aquel entonces trabajaba durante la noche para una conocida marca de energizantes.

Además, reveló cómo fue su experiencia dentro del grupo, destacando que aunque su fuerte era cantar, logró convencer en el casting a pesar de sus habilidades limitadas en el baile.

LOWRDES REVELÓ FINALMENTE POR QUÉ SE SEPARARON LAS BANDANA EN SU MEJOR MOMENTO

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando explicó las razones detrás de la separación de Bandana en su mejor momento: “La verdad fue porque nos odiábamos, igual que ahora. Se tenía que decir y se dijo”, comentó sin reservas.

Desde entonces, Fernández ha consolidado su carrera como solista bajo el nombre artístico “Lola”, lanzando álbumes como “Aire” en 2006, el cual incluyó éxitos como “Soy tu Ángel” y “Deseos”.

Además, ha participado activamente en proyectos teatrales y televisivos, demostrando su versatilidad en el entretenimiento argentino.

Lowrdez Fernández, ganadora en los premios Martín Fierro de Cable. (Foto: Movilpress)

En cuanto a su presente, la cantante también reveló detalles sobre una canción dedicada a Juliana Scaglione, conocida como Furia, quien saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 2023.

Este tema, inspirado en la joven y bien recibido por el público, ha sido otro hito en su carrera reciente.

LOS MOTIVOS DETRÁS DEL MALESTAR ENTRE LAS INTEGRANTES DE BANDANA

“Viste que dicen que hay que irse de la fiesta cuando están en el mejor momento. Ustedes se bajaron solitas” analizó el conductor de Noche al Dente.

Entonces, Lowrdez explicó que fue una simple coincidencia. “En realidad era porque ya llegó un momento. Hacíamos terapia, las cinco, y si escuchás los discos individuales de cada una te das cuenta. Estábamos en el auge de la composición”.

Bandana en su primer show en el Lola Membrives (Foto: Movilpress)

“¿Y qué sentían? ¿Qué ya no iba más?” indagó Fer. “Sí, por respeto a la gente, básicamente. Me parece que ahí tenés que dar el mil por mil. No es cambiar de trabajo, sino de ambiente”, concluyó Lowrdez, tajante.

La banda se separó en el año 2004, tan solo 3 años después de haberse conformado.

Fuente: Ciudad Magazine