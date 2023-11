Lucas Bertero contra Flor de la V y la acusó gravemente: "Estuve deprimido"

Lucas Bertero, el periodista del espectáculo, no ha escatimado en palabras para señalar a Flor de la Ve, conductora de un programa de América, como la responsable de su despido de "Intrusos". En un reciente episodio de "Mañanísima", Bertero habló abiertamente sobre el impacto devastador que esta situación tuvo en su vida.

Bertero, visiblemente afectado, reveló que después de perder su empleo en "Intrusos", sufrió un período de tres meses sin trabajo. Esta difícil etapa lo sumió en la depresión y lo obligó a buscar ayuda profesional a través de terapia y atención psiquiátrica. Sin embargo, los costos de estos tratamientos eran prohibitivos, lo que lo llevó a depender del apoyo financiero de su familia, hermanos y amigos.

El periodista destacó que esta difícil experiencia ocurrió en mayo de 2022 y fue un momento extremadamente oscuro en su vida. Bertero no dudó en expresar su descontento por cómo Flor de la Ve manejó la situación y la impactante afectación que sufrió como resultado de su despido.

“Empezaron a pasar los meses y el trabajo no venía. Más allá de lo que hay detrás de un 'sacámelo', hay una familia”, señaló.

“Yo tengo un hijo del que me hago cargo. Se metió en el trabajo de alguien sin motivo. Profesionalmente no tenía nada para decir, la producción estaba feliz. No tenía nada decir”, puntualizó.

“Estoy medicado porque recién me estoy poniendo de pie. Yo estuve depresivo con las persianas cerradas porque me quedé sin trabajo”, recordó en el ciclo de Carmen Barbieri.

Bertero expresó su gratitud por el apoyo que recibió de su familia y amigos durante ese difícil período y subrayó que, aunque aún está en proceso de recuperación y se encuentra medicado, está dando pasos para volver a ponerse de pie.