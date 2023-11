Luciano Pereyra habló de los rumores de romance con Alejandro Fantino

El reconocido cantante Luciano Pereyra estuvo en el programa "PH: Podemos Hablar" , conducido por Andy Kusnetzoff en Telefé, donde finalmente se refirió a uno de los rumores más persistentes de su carrera: su supuesta relación con Alejandro Fantino . El tema surgió en la sección "Frente a frente" del programa, donde Luli Fernández planteó la pregunta.

Ante la pregunta directa de Luli Fernández, Luciano Pereyra no dudó en responder, despejando cualquier ambigüedad. "No es más que un rumor", afirmó sin rodeos.

El cantante continuó explicando que mantiene una firme separación entre su vida personal y su carrera pública. "Tengo bien clara mi vida... Entiendo que eso pasa por no andar mostrando la vida privada", añadió con una sonrisa, a pesar de su histórica reserva en cuanto a su vida privada.

Frente a la respuesta de Luciano, Luli Fernández profundizó en la cuestión, preguntando si su reticencia a hablar de su vida privada tenía relación con la persistencia de noticias falsas como esa. Pereyra fue claro al respecto: "No lo tendría que responder yo, no me interesa para nada. No tiene sentido... Es 2023".

Con estas palabras, el cantautor zanjó un rumor que lo ha perseguido durante años.