Marcos Ginocchio habló de su relación con Julieta Poggio tras su viaje juntos a Bariloche

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio viajaron juntos a Bariloche el fin de semana. Ella se fue con su hermana y él con amigos, pero ambos fueron contratados por la misma empresa para hacer presencia en un boliche. Además, esquiaron, compartieron todas las actividades. Las risas y la complicidad entre los dos -y la reciente separación de la actriz- alimentaron los rumores de romance, en especial para aquellos fanáticos de la pareja desde que estaban dentro de la casa de Gran Hermano.

💥 Marcos Ginocchio y Juli Poggio prendieron fuego Bariloche



👉 Juli rompió el silencio el #LAM después del viaje que reavivó los rumores de romance.



💬 “Tenemos una relación súper linda”.



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/4pX5mg9Sms — América TV (@AmericaTV) July 3, 2023

El ganador del programa más visto de la televisión argentina regresó a Buenos Aires y el mismo lunes por la noche ya estaba viajando otra vez por un nuevo proyecto laboral: una empresa de viajes lo contrató para que fuera acompañante de quinceañeras en Disney (Orlando). Es por eso que anoche voló primero con destino a Miami para luego trasladarse hacia los parques. Y antes de embarcar, el joven salteño dio un móvil en vivo en LAM en el que habló de todo. “Estoy súper contento. Nunca me imaginé haber llegado a tanta gente y que la gente me demuestre cariño. Estoy súper feliz”, dijo la repercusión del público y lo que generó desde que entró a la casa más famosa del país y que se materializó cuando salió del certamen.

Por su parte, aseguró que quiere enfocar su carrera hacia el modelaje y la actuación, es por eso que firmó contrato con la agencia Multitalent, en donde lo están representando. “A eso quiero llegar. Es un camino largo en donde tengo que estudiar y prepararme muchísimo, pero es para lo que me estoy formando”, dijo y agregó que está tomando clases de actuación, modelaje y oratoria para comenzar a presentarse a los castings una vez que considere que esté preparado.

“¿Soltero?”, quiso saber Ángel de Brito en medio de la entrevista. Y Marcos respondió: “Soltero, sí, soltero”. “¿Probando?”, continuó preguntando el conductor del programa de espectáculos de América, y el ganador de Gran Hermano enfatizó: “No, soltero, con muchas cosas para hacer. Estoy disfrutando mucho todos los momentos y tratando de aprovechar a full, es algo único que se me dio, aprecio muchísimo el cariño de la gente”.

De inmediato, fue consultado sobre la particular fascinación de los fanáticos por su relación con Julieta Poggio, aún cuando estaban dentro de la casa y ella estaba de novia. “Con Juli tenemos una relación muy buena de amistad, tenemos una conexión muy linda como amigos. Pero es eso: siempre la vi como amiga, ella siempre me vio como su amigo. Nada más”, sostuvo Marcos, quien en otras oportunidades ha respondido de igual forma. Y la actriz, por su parte, también.

“¿Amigos con derecho?”, retrucó De Brito, pero Ginocchio insistió: “No, no, solo amigos. Ninguna confusión”. Por su parte, indicó que “por ahora” elige la soltería y que quiere enfocarse a los distintos proyectos laborales que surgen.

Al respecto, dijo que no tuvo ninguna propuesta para abocarse a la política y que tampoco le interesaría y que no aceptó hacer el streaming de sus excompañeros de Gran Hermano que hacen Fuera de Joda, porque se quiere abocar a otro tipo de proyectos que le interesan más. También contó que hubo un llamado por el Bailando 2023 pero que no llegó a ser una propuesta formal, y detalló cómo fue la reunión con Cris Morena y Julieta Poggio: allí, la productora les dio consejos sobre su formación y les propuso estudiar en su academia Otro Mundo. Al respecto, dijo que ambos lo están analizando.

Por otro lado, el joven fue consultado por su relación con Agustín Guardis, con quien dentro de la casa más famosa del país los unía una gran relación de amistad que afuera no permaneció, al menos no se volvieron a mostrar juntos. “Somos amigos, hablamos mucho”, fue lo primero que respondió Marcos sobre su vínculo y aclaró que su colega está viviendo en La Plata y él viaja mucho por compromisos laborales, es por que no pueden coincidir en sus agendas.

“Cuando vuelva de Disney nos vamos a reencontrar. Estuvimos hablando. Los dos estamos con muchísimas cosas, la distancia. Yo viajo mucho a Salta y a muchos lados, y eso modifica un poco los horarios y los planes que podemos hacer”, dijo Marcos Ginocchio antes de abordar el vuelo a Estados Unidos para trabajar.

💥 Marcos Ginocchio habló en vivo en #LAM



💬 “Estoy feliz por el cariño de la gente”.



💬 “Con Juli tenemos una conexión muy linda”.



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/AW7XPBSO3z — América TV (@AmericaTV) July 3, 2023

Fuente: Teleshow