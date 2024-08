Marley adelantó que tiene pruebas para demostrar su inocencia en la denuncia por abuso sexual

Un hombre de 45 años identificado como Adrián Alfredo Molina presentó una denuncia en Buenos Aires contra el reconocido conductor Alejandro Wiebe, por presunta corrupción de menores. Este miércoles, el conductor habló sobre el tema y negó enfáticamente las acusaciones en su contra. Primero lo hizo al mediodía en comunicación con el noticiero de Telefe y luego, en un mano a mano con Ángel de Brito, en LAM (América), donde detalló la relación que mantuvo con el denunciante.

“Es muy difícil cuando te pasa una cosa así, sobre todo cuando te ocurre con una persona que conocés hace mucho tiempo y sabés que todo es mentira”. No entiendo bien de dónde sale ni por qué lo hizo, para mí es todo un misterio. Tengo un hijo de 6 años, una bebita por venir, mi vida es súper tranquila, llevo a Mirko a la escuela, entonces te pasa una cosa como esta y quedás trastocado”, comenzó diciendo Marley cuando De Brito le preguntó cómo se sentía.

marley

Luego, relató cómo comenzó la relación con el denunciante. “Hubo un vínculo que comenzó en otra Argentina, donde te daba miedo contar tus relaciones, y la verdad es que yo no había estado con nadie. Fue como un vínculo donde nos veíamos cada tanto, yo tenía mucho miedo al qué dirán con respecto a mi sexualidad. Porque sentía que después iba a quedar encajado en ese tema. Me acuerdo de Juan Castro, que una vez que habló de su orientación sexual, todas las notas iban por ese lado. Yo tengo a mi familia, a mi vieja que proteger, nunca sentí que fuera un tema del que tenía que hablar públicamente. Tampoco me lo preguntaban, y pensaba: 'Si nadie me lo pregunta debe ser que todos lo dan por sentado'. Era algo mío, hoy conté que la única vez en mi vida que me preguntaron si era gay fue en un crucero, y yo le había pedido al periodista que apague el grabador y en ese momento le dije que sí, pero que no estaba listo para contarlo. Tiempo después lo hablé con mi vieja, con mi familia y estuvo todo bien. Me costó ese proceso porque soy de otra época, hoy en día cualquiera lo cuenta y no pasa nada. Fue algo que fui aceptando, durante mucho tiempo estuve como en una búsqueda también. '¿Es esto o no es esto?', me preguntaba, y decía: 'Estoy sintiendo algo que nadie me planteó como una de las opciones. En los programas de televisión siempre que trataban el tema era con burla. Hoy en día sigue habiendo un montón de cosas homofóbicas”, destacó.

Acto seguido, De Brito le recordó cuando Nicolás Repetto, al aire de Fax, también bromeaba con darle un beso. “Cuando Nico Repetto se me tiraba encima y me tiraba un beso como un chiste yo no había estado con nadie todavía. Imaginate lo lento de todo”, confesó. “Nunca se lo contaba a nadie, pero un día me metí en un chat popular y comenzó la conversación con un montón de gente. Yo estaba haciendo el programa Los expedientes de Teleshow y leo que empiezan a opinar sobre mí. Todos con buenos comentarios, salvo uno que empieza a decir que yo era un bol... Ese chico era Adrián, y ahí empezamos a hablar. Me pedía una foto y tanto me insistía que yo le dije que me parecía a Hugh Grant y a Marley. Y ahí se empezó a dar cuenta que era yo”, contó sobre los inicios de la relación sentimental con Adrián Molina.

“Yo no me animaba y finalmente nos conocimos, en 1999. Él estaba en la facultad, estudiaba Administración de Empresas. Él cuenta que nos conocimos en 1996 y que fue en mi casa en Don Torcuato, eso es imposible porque el terreno lo compré en 1998 y recién en 1999 yo me mudo a esa casa que construí. Por eso digo que es todo inconsistente. A él le gustaba mucho escribir, cuando se termina la relación en el 2002, él se va a vivir a Miami. Yo tengo una biografía suya, muy bien escrita por él, porque escribe muy bien, y en esa biografía cuenta primero su infancia y después relata otras relaciones que tuvo. Hasta que detalla que a los 19 años me conoce a mí. Él cuenta que salía de la facultad rápido para meterse en el chat y hablar conmigo”, aseguró.

En cuanto al vínculo que mantuvo con Molina, Marley dijo que “fue una relación muy tranquila”. “Nos llevábamos muy bien, se terminó porque yo no estaba seguro de lo que quería. Yo estaba muy inseguro con el tema. En un momento quise salir con una chica, y ahí él me dijo: 'Yo no quiero esto'. Entonces salí un tiempito con una chica que no era conocida, y él se fue a Estados Unidos. Yo lo ayudé a que se instale allá y haga su vida. Cada vez que yo iba a Miami nos veíamos, nos encontrábamos como amigos, y nunca más volvimos a estar juntos. Después estuve en pareja muchísimos años con la misma persona, y también conocí a su marido, luego él se divorció y pasó que su madre se enfermó en Argentina y tenía problemas con la obra social, así que lo ayudé a resolver el tema. No nos conocimos con las familias en ese momento, porque para mí en esa época era difícil”, enfatizó.

Más adelante, Marley dio detalles de las amenazas que recibió de parte de Molina. “Pasó que una vez me llamó y me pidió una suma grande de dinero. De un día para el otro me escribió y me dijo que tenía muchas deudas y me pidió muchísima plata”. En ese momento, De Brito le consultó si la suma eran 30 mil dólares. Sin dar más especificaciones, el presentador aseguró que se trataba de una cifra aproximada. “Me dijo que necesitaba esa plata, que lo ayude. Le dije que en ese momento no lo podía hacer y se puso distante. Al año siguiente lanzó ese delirio, que tengo capturadas las pantallas y con escribano público para que certifique todo. Me dijo: 'Yo necesito que vos te comuniques con mi abogado, tenés que arreglar con él si no voy a hablar con Ángel de Brito, o con Carlos Monti'. Él estaba desesperado por dinero. Cuando me dice eso, dije '¿qué va a decir, va a contar de mi sexualidad?'. Tampoco era una cosa que a todo el mundo le iba a sorprender, no se le iba a caer la mandíbula. Pero no pensé que iba a decir otras cosas, porque yo tengo su biografía escrita por él, que él quería vivir una cosa más pública y yo no, éramos los dos adultos, no imaginé cuál sería el problema”, afirmó.

Marley en LAM

“Así llegaron las extorsiones, las amenazas y cuando leo esta denuncia, dije: '¿De dónde salió, cómo inventó esos años? Todo eso lo voy a presentar al Juzgado, es imposible que sea verdad. No entiendo tampoco qué pasa por su cabeza para mentir de esa manera. Yo me enteré por ustedes que vino hoy con dos cámaras y con un publicista, que está haciendo un documental para declararse como una víctima. En Miami trabajaba como profesor de yoga y hasta hace poco yo le ponía like a sus publicaciones para que le fuera mejor. No puedo entender lo que le pasa, capaz alguien le está llenando la cabeza pero no es cierto todo lo que dijo. Tampoco entiendo por qué habla con ese acento si es de Palermo, siempre habló normal”, enfatizó.

“Vivías con esa amenaza en la cabeza?”, quiso saber Ángel. “La verdad que no, porque pensé que su amenaza pasaba por hablar de mi sexualidad, y creo que por eso tuvo que crear como un conflicto alrededor de eso. Obviamente me produjo mucha desilusión, le tuve siempre mucho cariño. Nunca lo vi con la intención de ser famoso, su carrera era el yoga, era muy bueno con eso. No entiendo por qué habla tan raro ni nada. Entonces me acordé que él me había escrito toda su historia donde contaba las parejas que había tenido desde muy jovencito, y que tenía mucha experiencia que yo no tenía”, siguió.

En cuanto a si tomará acciones legales contra Molina, Marley fue contundente. “Te juro que lo igual de incómodo que me pone hablar de mi sexualidad, igual de incómodo me pone pensar que tengo que hacer eso, pero la verdad es que no tengo otra opción. Lo hablé con los abogados y ellos también me dicen que hay que ir por un juicio civil y otro penal, porque tengo todas las pruebas de que esto es mentira. Quizás se despierta y pide perdón”, agregó.

“Sos la cara de Telefe hace muchos años, ¿cómo lo charlaste con el canal?”, le consultó el conductor de LAM. “Enseguida toda la gente del canal me dio su apoyo, incluso la parte legal de la señal, porque saben que todo es mentira, y que es fácilmente corroborable. Tengo todos los papeles escritos por él, tengo una escritura, tengo las amenazas y la extorsión que me hizo. Están tranquilos. A mí lo que me preocupa es que otros canales hablan del tema, y el que escuchó solo eso y hoy no prendió la tele, se quedó con que eso es una realidad y por eso decidí salir a hablar. Del canal nunca me llamaron cuando fue lo del encapuchado, alguien lo armó y no hubo ninguna denuncia”, sostuvo.

“Todo esto me produce como una amargura, está en la Justicia ahora, hay una denuncia y lo vamos a esclarecer. Cuando haya alguna novedad la voy a contar”, agregó Marley sobre el momento que está transitando. “Me dio miedo por la repercusión en la calle, hoy en día hay una crueldad instantánea, son épocas difíciles para algo así, porque por más que yo tenga todas las pruebas alguien se puede quedar solo con la denuncia. Yo tengo a mi vieja que tiene 85 años, a mi hijo, de 6, que va a la escuela, pero todos los padres me dicen que me apoyan, que están conmigo. No lo hablé con Mirko, y en la escuela lo protegen mucho, la verdad es que tiene una vida muy normal. Con mi mamá sí lo hablé y ella está angustiada, es lo más horrible que puede haber que alguien con tanta liviandad invente todo eso. Obviamente tengo angustia, bronca, impotencia, por más que de mi lado tengo la suerte de haberme guardado todo eso, de casualidad, si yo no hubiera tenido ese cuaderno de 20 hojas detallando su vida y todo lo que pasó, no sé qué hubiera pasado. Pero yo estoy agotado, mal dormido, lo sigo llevando todos los días a Mirko a la escuela, voy en el auto y estoy actuando porque no estoy con la misma felicidad de todos los días. Tengo miedo que algún padre haya visto lo del día anterior sin mi explicación. Siempre hay alguien que te puede sacar algún provecho y alguien que puede decir cualquier cosa. Tengo que ir a fondo porque por más que tenga mucho cariño por esa persona por el tiempo que vivimos, tengo que poner un límite legal”, afirmó.

Antes de concluir, Marley agradeció el apoyo que recibió de muchos famosos, como Moria Casán, Flor Peña, la Negra Vernaci, Humberto Tortonese. “Hubo como una avalancha de apoyo, y del lado del público también”, terminó.

FUENTE: INFOBAE