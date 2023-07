Martín Fierro 2023: Mirtha Legrand sorprendió a su bisnieta Ámbar por su estilo

La noche del domingo 9 de julio, el Hotel Hilton de Puerto Madero fue testigo de los Premios Martín Fierro. Las figuras más destacadas del mundo del espectáculo y la televisión argentina desfilaron por la alfombra roja luciendo sus mejores outfits y posando frente a las cámaras . La previa de la ceremonia, transmitida por Telefe, estuvo a cargo de Iván de Pineda y Sofía Martínez.

Uno de los momentos más esperados fue la llegada de Mirtha Legrand a la gala. La reconocida diva estuvo acompañada por su hija, Marcela Tinayre, su nieta, Juanita Viale, y su bisnieta, Ámbar de Benedictis. Las cuatro generaciones charlaron con los conductores sobre los atuendos elegidos para esa noche especial.

Mirtha optó por un vestido bordado azul francia con un detalle de plumas en el escote, diseñado por Iara Alta Costura. Marcela lució un diseño malbec de Min Agostini, mientras que Juanita deslumbró con un vestido de terciopelo rojo con escote cruzado, creado por Gino Bogani. Por su parte, Ámbar eligió un impactante conjunto completamente negro de Verónica de la Canal, compuesto por un top y una falda lápiz.

Durante la entrevista, Iván le preguntó a Ámbar sobre sus expectativas para la ceremonia. "Quiero pasarlo bien, disfrutar y compartir este momento con mi familia", respondió la joven. En ese momento, Mirtha intervino con un comentario que provocó risas: "¡Ámbar, qué escotada estás! Muy atrevida". Ámbar respondió rápidamente: "Sí, abuela, estoy usando un escote". Juanita saltó en defensa de su hija: "Así son las nuevas generaciones, abuela".

Durante la ceremonia, Mirtha fue galardonada como mejor conductora femenina y subió al escenario acompañada por su nieta. "No se lo tomen a mal, pero les contaré cuántos Martín Fierro tengo: 26", anunció. Luego de expresar que la televisión le hacía bien y que tenía ganas de seguir trabajando, especuló sobre el canal en el que realizará su programa. "Ahí está Nacho Viale, pregúntenle a él. Creo que no iré a ninguno", bromeó desde el escenario, mientras subía junto a Juana Viale. Después de saludar a Adrián Suar, añadió: "He sido muy feliz en Canal Trece, pero quién sabe si volveremos. Ya se los diremos".