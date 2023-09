Martin Scorsese volvió a pegarle a las películas de Marvel: "Tenemos que salvar al cine"

En 2019, Martin Scorsese criticó las películas de Marvel Studios, afirmando que no eran cine. Para él, las producciones de superhéroes eran lo más cercano a un parque temático, indicando que su impacto en la industria cinematográfica era letal y muy perjudicial. En una reciente entrevista con el medio GQ, volvió a cuestionar acerca de su posición con respecto a la industria actual, que basa su negocio en las grandes franquicias.

“Estas películas son un peligro para nuestra cultura, ahora habrá generaciones que pensarán que las películas son solo eso”, se lamentó el director de Taxi Driver. “Tendremos que luchar con más fuerza. Tiene que venir de los propios cineastas, como los hermanos Safdie o Chris Nolan. Demostrar lo que vales, reinventarse. Tenemos que salvar el cine”, manifestó Scorsese.

El director también aseguró que para él esto no se refiere únicamente a películas como las de su filmografía, ya que el cine no tiene por qué ser serio. Pero sí que hace una distinción entre lo que es y no es el cine de verdad, ya que cree que el contenido manufacturado no es realmente cine.

“Lo que quiero decir es que es contenido fabricado. Es casi como si la inteligencia artificial hiciera una película. Eso no significa que no tengan directores increíbles y gente de efectos especiales haciendo hermosas obras de arte. Pero, ¿Qué significan estas películas? ¿Qué te aportan? Aparte de una especie de consumación de algo que luego eliminas de tu mente.”, sentenció.

Scorsese admitió que no debió hacer 'Shutter Island' y que quizá le quede una ultima película en su carrera

En la misma entrevista concedida a la revista GQ, el director neoyorkino repasó su amplia su carrera y cuestionó aquellas malas decisiones de las que más se arrepiente. Una de ellas fue la realización de Shutter Island, muy reconocida y querida por los fans, pero que para Scorsese no resulta del todo esencial en su carrera. El cineasta cree que debería haber ido a hacer directamente Silencio en vez de realizar el thriller con Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo.

El director estrenó Silencio seis años después, a pesar no convertirse en éxito como Shutter Island, la película sobre jesuitas le apasionó más y desde entonces quiere disfrutar sus últimos años de carrera dedicado a películas con las que realmente se sienta volcado, aunque solo sean una o dos las que le queden por delante.

Fuente: Todo Noticias