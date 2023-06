Maru Botana compartió una conmovedora foto visitando la tumba de su hijo: "Sufrí mucho"

Este domingo por la mañana, Maru Botana publicó un conmovedor posteo en sus redes sociales para recordar a su hijo Facundo, quien falleció hace 14 años a causa de una muerte súbita .

La cocinera subió una foto en la que está arrodillada en la tumba junto a Juani, su nene que nació en 2010 y quien le pidió ir a visitar a su hermanito. Sobre esto, contó: “Él solo escuchó historias de Facu de sus hermanos y de mi, pero hoy te explica perfecto lo sucedido y lo comparte”. Además, lanzó: “Sufrí mucho y todos lo saben”.

LAS CONMOVEDORAS PALABRAS DE MARU BOTANA PARA RECORDAR A SU HIJO FACUNDO

En su publicación, la figura se animó a relatar cómo fue la visita que hizo en los últimos días a la tumba de su hijo que murió en 2008. “Ese día Juani me quiso acompañar y cuando entramos me dijo ´quiero ir a ver a Facu' . Fue una sensación de amor tan grande verlo buscar la tumba, encontrarla y ni decirles ver el ramo que eligió”.

"Quizás les puede sonar raro este post. Para mi es de un logro enorme”, reconoció Maru. Y agregó: “Tanto camino recorrido desde que nació Juani, tanta incertidumbre de que no le vuelva a ocurrir lo mismo. Sufrí mucho, y todos los sabén”.

Además, manifestó que ese momento que vivió con su hijo fue “hermoso”. “Él limpiaba el nombre y le daba besos”, contó sobre la actitud que tuvo su hijo frente a la tumba de Facu. “Creo que todos los que pasaron por este dolor tan enorme, lo van a entender perfecto. Y a los que no, es simplemente compartir algo fuerte en mi semana”, acotó Botana.

En ese mismo lugar se encuentran los padres de la famosa cocinera, por eso, expresó que siente “paz, amor, ganas de llorar, reír y agradecer”. “Hoy no está mamá para contarle, pero seguro lo vio conmigo. Facu está presente en esta hermosa familia”, concluyó la chef.

EL CONMOVEDOR POSTEO DE MARU BOTANA RECORDANDO A SU HIJO FACUNDO

En septiembre del año pasado, a 14 años de la muerte de su hijo, Maru Botana había publicado otro conmovedor posteo en sus redes sociales. La cocinera explicó que en esos días especiales le gusta estar en familia con el objetivo de compartir algo distinto. “Estar unidos, mimarnos, querernos y sentirnos más unidos que nunca”, describió.

“14 años que llevo mi mochila de piedras, con la cual al principio no podía ni caminar y hoy puedo empezar a correr. Estás siempre dentro mío, siempre te siento, sé que nos proteges a todos y casi que me relajo en eso, sos realmente nuestro ángel de la guarda”, señaló.

Y profundizó sobre su sentir: “Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme y es por qué te fuiste, aunque sí encuentro fácil el para qué viniste. Lo único que siento es que tu pérdida me hizo pasar a una vida distinta y donde el amor que me dejaste me ayudo a poder seguir”. Maru compartió con sus seguidores que no pudo dormir pensando en él, en cómo sería, y apuntó a que el tiempo suaviza pero el dolor sigue.

Luego se permitió una reflexión respecto a este día triste, ya que hoy también empieza la primavera: “Siempre sentí que ese era mi indicador para recordarte feliz y acá estoy con tus hermanitos, viviendo y disfrutando la vida”.

“Gracias Facu por dejarme en un frasquito tantos secretos y sobre todo gracias por las fuerzas que nos dejaste a todos. Por dejarme un corazón lastimado, pero lleno de amor y gratitud. Hoy acá, en la gloriosa montaña y más cerca tuyo, te voy a abrazar todo el día”, concluyó con la emoción a flor de piel.

