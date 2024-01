Matías Alé elogió a Graciela Alfano y se sinceró con una fuerte frase a 16 años de la separación

A 16 años de la separación, Matías Alé recordó su noviazgo con Graciela Alfano y se mostró arrepentido por haber terminado la historia de amor . “¿Para qué me separé?”, lanzó en las últimas horas.

Desde un móvil en Mar del Plata para Empezar el día (Ciudad Magazine), el actor elogió a su expareja y dijo que “está divina”. Además, reflexionó sobre su presente y aseguró que le gustaría estar con ella compartiendo la temporada teatral.

Mientras en el programa conducido por Yuyito González hablaban de las diferencias de edades en las parejas, Matías no dudó en recordar su relación. “Eso es lo que menos me molesta en la vida. Yo sé que hacen referencia a Gracielita. Le mando un beso porque ella hace poco estuvo hablando cosas lindas de mí”, lanzó.

Luego, la panelista del ciclo dijo que Alfano es “una bomba” a sus 71 años y fue así que Alé manifestó que su ex “está divina”. “¿Para qué me separé? Con todos los quilombos que tuve después...”, agregó él sin filtros.

Así, Matías dejó en claro su arrepentimiento: “No me tendría que haber separado, estaríamos juntos compartiendo la temporada”. Por eso, Yuyito le preguntó si podría haber una “segunda vuelta” con Graciela. Sin dudarlo, respondió: “Una cenita, un paseo en un barquito, nunca se sabe. Tenemos una relación lindísima, pero no sé si ella está en pareja o no”.

Por último, siguió firme con su postura y se sinceró sobre lo que le sucede en su vida cotidiana. “Lo que me está pasando es que en cada rincón donde voy, tengo un recuerdo con Graciela”, aseguró.

GRACIELA ALFANO Y MATÍAS ALÉ: UN GRAN AMOR

El romance empezó alrededor del 2000 cuando la ex vedette, actriz y conductora tenía 45 años y Matías Alé, 22, por lo que fueron muy criticados en su momento. “Con Matías tuve una relación maternal. Yo tenía cuarenta y tantos y era sexualmente muy demandante. Quería agarrarme de mi juventud y él me permitió aferrarme un tiempo más. Yo sabía que era un amor a plazo fijo, pero no pensé que iba a durar tanto”, contó la exvedette tiempo después.

La historia se terminó durante la época del ShowMatch de 2007 y Alfano quedó devastada. “Me hundí en el sufrimiento y el dolor. Quería estar todo el día tirada en la cama, con un pancho y una Coca. Estuve deprimida mal y tuve que tratarme”, agregó. La actriz contó que tuvo sesiones de terapia todos los días de lunes a viernes y tomó antidepresivos durante diez años para superar su angustia.

Cuando Matías Alé la saludó para su cumpleaños número 70 desde su programa en la radio Pulxo de Carlos Paz, expresó: “Hoy cumple años una persona que fue el gran amor de mi vida, que me enseñó a viajar, relacionarme, querer y creer”.

En ese momento, ella le contestó emocionada: “Vos me enseñaste a abrir el corazón, sos una persona de un corazón enorme. Tenés la capacidad de ver lo bueno en la gente. Yo he sido siempre una persona a la defensiva y vos me enseñaste a abrirme. Y, por supuesto, también a amar a los perros y todos los animales”.

Fuente: Todo Noticias.