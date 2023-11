Mirtha Legrand frenó en vivo a Luis Majul: "No te metas con mi edad"

Este sábado Mirtha Legrand recibió en su mesa a Roberto Moldavsky, Marcelo Polino, Débora Plager y a Luis Majul, a quien no le dejó pasar por alto un comentario indiscreto sobre su edad y se lo hizo saber en vivo.

Todo comenzó cuando Majul contaba cómo es su rol de conductor radial y televisivo en el canal LN+ y en radio El Observador, y ponderó el trabajo de Plager y de Marina Calabró, que lo acompañaron en pantalla.

“A mí me cuesta trabajar a la mañana así que para mí es el desafío más importante de mi carrera habernos llevado tan bien con Luis en un horario tan difícil”, aclaró Plager.

QUÉ LE DIJO LUIS MAJUL A MIRTHA LEGRAND QUE PROVOCÓ LA REACCIÓN DE LA CONDUCTORA

Majul, por su parte, recordó que comenzó en LN+ para cubrir un ciclo nocturno por dos meses como un favor a Juan Cruz Ávila y se terminó quedando un año y algunos meses, pero que tuvo que abandonar por sus múltiples ocupaciones.

“No soy programador, pero pienso que Débora y Marina la rompen. Nos instalamos en ese horario, y es maravilloso construir, pero yo hago 25 mil cosas”, se excusó Majul, mientras Mirtha le preguntaba cuántos años lleva La cornisa en el aire.

“La cornisa... Creo... No sé si La cornisa no tiene más años que Mirtha Legrand”, dijo Majul tratando de parecerle gracioso a Mirtha, pero ella le reprochó al aire. “No te metas con mi edad, ¿eh? No te metas”, le dijo la legendaria conductora tras borrar la sonrisa de su rostro.

