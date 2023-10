Murió Burt Young, el actor que interpretó al querido Paulie en las películas de "Rocky"

Burt Young, el actor nominado al Oscar que interpretó a Paulie, el mejor amigo, asistente del rincón y cuñado de Sylvester Stallone en la franquicia “Rocky”, un hombre rudo y gruñón, ha muerto.

Young murió el 8 de octubre en Los Ángeles, dijo su hija, Anne Morea Steingieser, al New York Times el miércoles. No se dio ninguna causa. Tenía 83 años.

Young tuvo papeles en películas y programas de televisión aclamados como “Chinatown”, “Once Upon a Time in America” y “The Sopranos”.

Pero siempre fue mejor conocido por interpretar a Paulie Pennino en seis películas de “Rocky”. Young, bajo, barrigón y calvo, era el tipo de actor que siempre parecía interpretar a un hombre de mediana edad, sin importar su edad.

Burt Young, miembro del elenco de la película “Rocky Balboa”

Cuando Paulie aparece por primera vez en “Rocky” de 1976, es un empacador de carne enojado y malhablado que abusa de su hermana Adrian (Talia Shire), con quien comparte un pequeño apartamento en Filadelfia. Reprende al tímido y manso Adrián por negarse al principio a tener una cita la noche de Acción de Gracias con su amigo y compañero de trabajo Rocky Balboa, y destruye un pavo que ella tiene en el horno.

La película se convirtió en un fenómeno, encabezó la taquilla del año y convirtió en estrella al actor principal y escritor Stallone, quien rindió homenaje a Young en Instagram el miércoles por la noche.

Junto con una foto de ellos dos en el set de la primera película, Stallone escribió “fuiste un hombre y artista increíble, yo y el mundo te extrañaremos mucho”.

“Rocky” fue nominada a 10 premios Oscar, incluido el de mejor actor de reparto para Young. Ganó tres, incluida la de mejor película. La joven y coprotagonista Burgess Meredith, que también estaba nominada, perdió ante Jason Robards en “Todos los hombres del presidente”.

A medida que avanzaban las películas, Paulie de Young se suavizó, como lo hicieron las propias secuelas, y se convirtió en su alivio cómico. En “Rocky IV” de 1985, reprograma un robot que Rocky le da para convertirlo en un sirviente de voz sexy que lo adora.

Burt Young, miembro del elenco de la película “Rocky Balboa”

Paulie también era un eterno pesimista que estaba constantemente convencido de que Rocky iba a ser golpeado por sus cada vez más intimidantes oponentes. Su sorpresa ante la resistencia de Rocky provocó grandes risas.

“Fue un gran viaje y me acercó a la audiencia de una manera excelente”, dijo Young en una entrevista de 2020 con la revista Celebrity Parents. “Lo convertí en un tipo rudo y sensible. Realmente es un malvavisco a pesar de que grita mucho”.

Nacido y criado en Queens, Nueva York, Young sirvió en la Infantería de Marina, luchó como boxeador profesional y trabajó como capa de alfombras antes de comenzar a actuar, estudiando con el legendario maestro Lee Strasberg en el Actors Studio.

En el escenario, en el cine y en la televisión, normalmente interpretaba a tipos duros de poca monta o a hombres de clase trabajadora con mala suerte.

En una escena breve pero memorable de “Chinatown” de 1974, interpreta a un pescador que se pone furioso cuando el detective privado de Jack Nicholson, Jake Gittes, le muestra fotografías que demuestran que su esposa lo está engañando.

Young también apareció en la épica de gángsters de 1984 del director Sergio Leone “Once Upon a Time in America” con Robert De Niro, la comedia de 1986 “Back to School” con Rodney Dangerfield y el crudo drama de 1989 “Last Exit to Brooklyn” con Jennifer Jason Leigh.

En una aparición sorprendente en la tercera temporada de “Los Soprano” en 2001, interpreta a Bobby Baccalieri, Sr., un mafioso anciano con cáncer de pulmón que da un último golpe antes de que un ataque de tos lo lleve a morir en un accidente automovilístico.

Fue estrella invitada en muchas otras series de televisión, incluidas “M*A*S*H”, “Miami Vice” y “The Equalizer”.

Más adelante en su vida se centró en papeles en el teatro y en la pintura, una actividad de toda la vida que le llevó a exposiciones en galerías y ventas.

Su esposa durante 13 años, Gloria, murió en 1974.

Junto con su hija, a Young le sobreviven un nieto y un hermano, Robert.

(con información de AP)