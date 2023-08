Murió Chico Novarro, un músico de todos los géneros

A los 88 años, murió el cantante Chico Novarro , uno de los artistas más populares de la década del '60, representante de una generación que cambió la música en la Argentina. La triste noticia se dio a conocer en el programa Socios del Espectáculo.

Su gran amigo y músico, Dany Martin, fue el que también comunicó la noticia en las redes. “Con un dolor que pocas veces sentí en mi vida, quiero decirles que se fue mi hermano de toda la vida, Chico Novarro. ¡¡¡Volá alto Chico, muy muy alto!!!”, escribió, junto a una postal del vocalista.

Su hijo, Pablo Novak, publicó una hermosa foto para despedir a su papá.

Nacido como Bernardo Mitnik el 4 de septiembre de 1933 en la ciudad de Santa Fe, se destacó en el ámbito del arte. Si bien creció en Deán Funes, en la provincia de Córdoba, él se consideraba porteño. Novarro provenía de una familia muy humilde, cuyo padre era zapatero y su madre ama de casa, ambos migrantes de Europa.

Sus primeros pasos fueron cuando llegó a Buenos Aires en 1951, donde empezó a tocar el bongó, la batería y el contrabajo. Luego, entre 1962 y 1964, formó parte de El Club del Clan pero con el paso de los años logró desarrollar una sólida carrera que lo llevaría a ser reconocido como uno de los músicos populares más importantes de Argentina a nivel internacional.

Su primer tango fue “Nuestro balance” en 1965, su primer éxito entre muchos ya que luego vendrían clásicos como “Debut y despedida”, “Algo contigo”, “Como”, “Cuenta conmigo”, “Arráncame la vida” y “Carta de un león a otro...”

Fue autor de casi 600 canciones, obras de teatro, llegó a componer música para shows y películas, y hasta tuvo una breve faceta como actor. A pesar de su característica multifacética, no cabía dudas de que lo suyo era la música.

“Un productor del El club del clan, Ricardo Mejía, nos dijo que teníamos una linda banda, pero había que bautizarla y se le ocurrió ponerle Los Novarro porque en Venezuela había dos hermanas que se llaman Las Navarro y tenían mucho éxito. Y un poco como cábala, aunque ya teníamos éxito porque todo lo que hacíamos gustaba, nos llamó Los Novarro”, describió Chico Novarro en una nota con La Nación.

Y agregó: “A mi compañero, socio y amigo Raúl Boné, que medía como dos metros, le dijo: 'Vos serías Largo Novarro y a vos no te queda más que ser Chico'. 'Bueno, dije, total, a mí lo que me interesa es el jazz”. Empecé a ganar plata como Chico Novarro y el jazzista quedó atrás. Con el jazz nunca hubiese conseguido lo que conseguí con la música popular. Después apareció el bolero porque conocí a músicos cubanos que estaban relacionados con el jazz y me encantó ese mundo con artistas importantes, compositores muy serios”.

Fuente: Todo Noticias.