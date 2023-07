Murió el nieto de Robert De Niro: el joven tenía 19 años

El nieto del actor norteamericano Robert De Niro murió este domingo a los 19 años, según publicó en sus redes sociales la madre del joven e hija del multipremiado artista, Drena De Niro y Carlos Mare. En el sentido homenaje que le realizó en sus redes sociales, la actriz no reveló la causa de muerte de su hijo: “Ojalá sólo el amor te hubiera salvado”.

“Mi hermoso y dulce angel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre”, dijo Drena en su publicación. “Has sido mi alegría mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu madre. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo ese amor te hubiera salvado”, dijo la actriz de 51 años.

Leandro, el nieto de Robert De Niro (Instagram)

Por su parte, el padre de Leandro, el artista Carlos Mare, publicó este lunes una imagen negra en su cuenta de Instagram como señal de duelo, sin ninguna referencia. Sin embargo, respondió el mensaje de Drena en el post que compartió la madre de Leandro, donde además de reiterar su amor por su hijo, le pidió disculpas tanto a él como a su padre por “no poder salvarlo”.

“Mi querida Drena... Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Ahora es el hijo de Dios. En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear LOVE (amor) sin LEO”, escribió Mare en los comentarios del post.

Ante esta noticia, varias figuras han compartido sus respetos a Drena y Carlos. La modelo Naomi Campbell, el presentador Andy Cohen, la actriz Rosie Perez y la actriz Lana Parrilla, fueron algunas celebridades que mandaron mensajes a la pareja que ahora vive un momento muy difícil.

Figuras como Naomi Campbell, Andy Cohen, Rosie Perez y Lana Parrilla, compartieron sus respetos a Drena De Niro y su familia Foto: Instagram/Drena De

Leandro, aspirante a actor y director, había participado en algunas producciones y buscaba ser como su abuelo. A lo largo de su corta carrera había conseguido pequeños papeles en Nace una estrella y Cabaret Maxime, de 2018, y The Collection, de 2005. Drena De Niro fue adoptada por el multipremiado actor de Hollywood después de que el actor se casara con su madre, Diahnne Abbott, en 1976. La vida de Drena -y su familia- se dividía entre Nueva York, Los Ángeles e Italia.

En una entrevista celebrada en 2011, Drena aseguró que le gustaba la idea de que Leandro creciera en el mismo ambiente artístico que ella, siguiendo incluso sus pasos dentro del cine. A pesar del lamentable desenlace, parece que Leandro logró cumplir el sueño de su madre.

“Siempre quise que mi hijo tuviera una vida exactamente igual a la mía mientras crecía, pero ahora que soy madre, sé que será diferente”, dijo Drena para el medio Avenue refiriéndose a los constantes cambios que al día de hoy se viven en el mundo del entretenimiento.

Drena De Niro, Carlos Rodríguez y Leandro, nieto de Robert De Niro (Instagram)

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de Leandro, mientras que Robert De Niro aún no se ha pronunciado al respecto. La noticia llega poco más de un mes después de que el celebre actor anunciara que había vuelto a ser padre a sus 79 años. Gia Virginia Chen De Niro es el nombre de la bebé que comparte con su entrenadora personal Tiffany Chen, siendo la séptima hija del actor. En una reciente entrevista, De Niro habló de cómo cambió su perspectiva de la vida convirtiéndose en padre a una edad tan avanzada.

“Tengo cierta conciencia: cuando eres mayor, tienes conciencia de ciertas cosas en la vida, la dinámica, todo, la dinámica familiar. No puedes evitar aprender ciertas cosas y cómo lidiar con ellas y administrarlas. Es increíble, pero estoy muy feliz por eso”.

Fuente: Infobae