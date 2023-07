Murió Tony Bennett a los 96 años: una leyenda de la música

Tony Bennett, el renombrado cantante estadounidense, falleció este viernes en Nueva York a la edad de 96 años. Considerado uno de los grandes iconos de la música, su espíritu alegre y su inconfundible voz lo convirtieron en un creador de éxitos que trascendió generaciones y estilos musicales durante siete décadas.

Nacido en una época donde las grandes bandas dominaban la escena musical, Bennett encontró un sorprendente resurgimiento en la década de 1990, ganándose el corazón del público más joven.

Uno de sus mayores éxitos fue la emblemática canción "I Left My Heart in San Francisco" (Dejé mi corazón en San Francisco) lanzada en 1962, que le otorgó un lugar destacado en la industria musical. Sin embargo, su carrera experimentó un asombroso resurgimiento en los años 80 y 90, asegurándole una popularidad sostenida hasta sus últimos días.

Con 19 premios Grammy, incluido un reconocimiento a su trayectoria en 2001, Bennett se destacó como uno de los artistas más influyentes, vendiendo más de 50 millones de discos en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, fue comparado con el legendario Frank Sinatra, y aunque inicialmente intentó establecer su propia identidad, terminó siguiendo los pasos de los cantantes clásicos, presentándose en clubes nocturnos, televisión y cine. Su presencia escénica, caracterizada por su elegancia y sonrisa acogedora, cautivó al público en cada presentación. Su entrenamiento en la tradición operística del Bel Canto le permitió mantener una voz fuerte y expresiva, aún en la vejez.

En el año 2020, se reveló que Tony Bennett había sido diagnosticado con Alzheimer en 2016. A pesar del deterioro cognitivo, logró mantener su pasión por la música y seguía siendo capaz de interpretar su extenso repertorio.

Desde su grabación en 1951 de la canción "Because of You", Bennett cosechó numerosos éxitos, entre ellos "Rags to Riches", "Stranger in Paradise" y su icónica canción "I Left My Heart in San Francisco".

A pesar de algunos momentos difíciles, como la influencia de la invasión británica liderada por The Beatles y una batalla contra la adicción, Tony Bennett perseveró, manteniendo su autenticidad y sinceridad en cada interpretación. Su música trascendió las modas y géneros musicales, conquistando al público con las mejores canciones de su repertorio.

El legado de Tony Bennett perdurará en la historia de la música, recordándonos su talento inigualable y su inquebrantable pasión por el arte musical.