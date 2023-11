Natti Natasha aclaró si bajó o no a María Becerra de un festival

Con cuatro nominaciones a los Latin Grammy y un show en el estadio River Plate para el año que viene, este momento de María Becerra parece marcar un antes y un después en su carrera. Sin embargo, entre tanto éxito, también hay personas que buscan perjudicarla. Fue así cuando La Nena de Argentina sostuvo que existe un artista que intentó bajarla del line up de un festival. Enseguida las redes se llenaron de conjeturas y los principales rumores de los fans apuntaban contra Natti Natasha.

“Te dicen querés que lleve a mi artista a tal festival, bueno, no pongas a María Becerra, o sacala del line up a María Becerra, si no mi artista no va . Me lo han hecho un montón de veces. Igual voy a sacar una canción tirándole a esa persona, le voy a tirar a lo loco. La canción va a ser un primer aviso y si me sigue rompiendo los huevos tiro la data”, había 'denunciado' la autora de 'Corazón Vacío' durante una charla en el programa Soñé que Volaba, de la plataforma Olga.

Del otro lado, lejos de dejar que la 'bola' siga corriendo, la cantante de República Dominicana decidió romper el silencio y desmentir la situación. Para hacerlo eligió la red social X (antes conocida como Twitter): “Hola familia, aclaro que las recientes noticias que circulan, indicando que he solicitado que no permitan cantar a María Becerra en festivales, son completamente FALSAS”.

Según destaca la cantante de “Arrebatá”, ella y la argentina tienen una buena relación, incluso tan colaborado juntas para el lanzamiento de su canción 'Lokita'. La misma fue estrenada en septiembre del 2022. En ese sentido, Natasha sostuvo: “Tenemos una canción juntas y sale en mi disco. No tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie, JAMÁS. Nunca en mi vida personal, ni como cantante he intentado hacerle daño a nadie. Los medios por favor dejen de difundir noticias falsas, porque no es lo que me caracteriza. Gracias”.

tweet de Natti Natasha

Por si quedaban dudas de que la artista en cuestión no era la dominicana, Becerra salió a apoyar los dichos de su colega a través de la misma red social: “Comparto los dichos de Natti. Ella jamás se metió conmigo ni yo con ella. Somos colegas, tenemos una canción juntas y nos respetamos mucho. ¡Les mando amor! No se crean todo lo que ven o leen”.

tweet de María Becerra

Para despedir este gran año, y recibir con los mejores deseos el siguiente, la joven de Quilmes dará un show en Estados Unidos para recibir el año nuevo. “Voy a estar en Nueva York también. Cantando en el Time Square. En año nuevo. Donde cantó Alicia Keys, John Mayer. Flasheé, la verdad, es algo increíble. O sea, bueno, me pasó de ver esas presentaciones, viste por YouTube y decir 'qué, ¿voy a estar ahí?' No lo puedo creer”, dijo en Soñé que Volaba, cuando anunció la noticia. De esta manera, la artista comienza a delinear lo que será el fin del 2023, un año en el que no paró de cosechar éxitos.

