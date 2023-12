Pampita y la China Suárez despertaron rumores de enemistad luego de cruzarse en un evento

La China Suárez y Pampita tuvieron una relación complicada a lo largo de los años . Desde el escándalo del motorhome hasta hoy, la modelo y la actriz aprendieron a llevarse bien para garantizar la mejor convivencia de los hijos que tuvieron junto a Benjamín Vicuña .

Lentamente, las figuras pudieron dejar de lado sus conflictos y empezaron a compartir cumpleaños y reuniones familiares, explicando que todo estaba en perfectas condiciones entre ellas. Sin embargo, en las últimas semanas resurgieron rumores de distanciamiento entre ambas, luego del incómodo momento que se vivió en los Martín Fierro Latino.

“Todo empezó cuando la China va, le da un beso a Ventura y no se acerca a saludar a Pampita, que estaba a dos metros. Antes de eso, la China Suárez estuvo sentada en el cordón de la vereda como media hora en el evento de los Martín Fierro Latino esperando la llegada de Pampita para que abrieran las puertas”, explicaron en Socios del Espectáculo. Aunque después se pudo conocer que la jurado del Bailando no fue la culpable de la demora, la actriz se hubiese enfurecido de todas maneras.

Las tensiones entre la China Suárez y Pampita continuaron y recientemente tuvieron un incómodo desencuentro en la apertura de una perfumería. “Fue un evento grande, estuvieron separadas. Hubo toda una logística para que no se cruzaran, no se vieran, y cuando le fuimos a preguntar a una de la otra, una no quiso hablar, y la otra escapó”, explicó Adrián Pallares sobre lo que se percibió dentro del local. En el programa explicaron cómo se distribuyeron las figuras para no tener que intercambiar diálogo y mostraron la distancia que había entre ambas.

El notero presente en el evento no perdió oportunidad y logró hablar con Pampita sobre la polémica. “La China está en el mismo evento que vos y no tenés ningún problema, ¿cómo llegaste a eso?”, le consultó.

“No me imagino transitar la vida de otra manera si no es en paz, en equilibrio, siempre busco eso para mí”, comenzó la esposa de Roberto García Moritán, con una sonrisa de oreja a oreja. “He tenido momentos en mis 25 años de carrera en los que emocionalmente no estaba bien y siempre fui muy transparente con eso, nunca pretendí ser algo que no era y la gente sabía muy bien cuándo estaba bien y cuándo estaba mal”, agregó la jurado del Bailando (América), evitando la pregunta sobre la ex de Rusherking.

“Por suerte hoy mi presente está muy equilibrado y puedo disfrutar mucho de mi trabajo y vivirlo de una manera saludable como es ahora, en esta situación”, concluyó Pampita. Por su parte, la China Suárez se negó a tener una entrevista con el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y decidió no hablar del tema.

Fuente: Todo Noticias.