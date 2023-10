Pidieron llevar a juicio oral a Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate

El fiscal Pablo Recchini ordenó que Aníbal Lotocki vaya a juicio oral por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate. El empresario falleció en abril de 2021, horas después de someterse a una intervención con el polémico cirujano.

Por la misma causa, actualmente Lotocki está detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, acusado de Homicidio Simple con dolo eventual.

Al médico lo investigan por la muerte del empresario Rodolfo Cristián Zárate ocurrida el 16 de abril de 2021 durante una intervención quirúrgica que le había hecho Lotocki para la reducción del tejido graso.

Al comienzo del proceso, la causa había sido caratulada como homicidio culposo, pero tras la solicitud del fiscal Pablo Recchini, el magistrado de la Ciudad modificó la calificación penal a homicidio simple con penas de prisión que van hasta los 25 años de cárcel.

La abogada de Aníbal Lotocki habló tras la detención: “Lo que le hicieron fue un acto de traición”

Hace dos semanas, Ileana Lombardo, la abogada de Aníbal Lotocki, habló de la situación judicial del médico a un día de su detención. “Fue un acto de traición”, denunció.

Lombardo se acercó a la alcaidía de Villa Lugano, ubicada en Madariaga y General Paz, donde en principio se encontraba detenido el polémico médico. “Vine a verlo, pero no pude. No sabíamos el horario, empezamos a llamar por teléfono y como no nos atendía nadie vinimos”, explicó la letrada.

Consultada acerca de la estrategia, negó rotundamente la posibilidad de una excarcelación. “No la podemos pedir porque lo que sucedió y derivó en la detención es la revocación de una excarcelación que tenía Lotocki en la causa del fallecido Zárate con una resolución de la Cámara que fue un acto de traición”.

Respecto a su denuncia, precisó: “Nosotros fuimos a una audiencia en la que se debatía otro tema, que era la negativa de detención de un pedido que había hecho el señor (Raphael) Dufort, que Schlegel lo denegó, y entonces se apeló y recurrió a Cámara. Y la Cámara no resolvió sobre ese pedido de detención, sino que resolvió en otra causa que es la de Zárate”.

Además, señaló que no tenía jurisdicción para hacerlo. “La detención de Lotocki no sé si es ilegal, pero es cuestionable. Y nosotros la vamos a impugnar, obviamente”. “Todo esto sucedió muy rápido, porque nosotros fuimos a la audiencia y a la hora salió la resolución. Todavía estábamos en un bar tomando un café. Lo cual nos da la pauta de que esa resolución ya estaba hecha”, remarcó.

Fuente: TN