Rejuvenecimiento vaginal: cómo es la técnica estética para potenciar la sexualidad que se realizó Yanina Latorre

Los avances en medicina estética hoy logran atenuar o revertir las huellas que los partos y la edad provocan en la zona íntima femenina. Estos efectos se notan aún más en las mujeres de 50 años, una década que ya no se transita bajo la sombra de la menopausia, sino como una etapa de plenitud femenina con más tiempo personal para cuidarse, verse bien y disfrutar. Sin dudas, en la época dorada de la longevidad, los 50 de hoy son los nuevos 30.

Uno de los tratamientos estéticos que más ganaron popularidad en los últimos años es el rejuvenecimiento vaginal, un procedimiento médico que revitaliza y fortalece los tejidos de la zona genital. Los casos de Yanina Latorre y Jésica Cirio, en Argentina, y celebrities internacionales como Paris Hilton y Kim Kardashian son ejemplos recientes.

Con su habitual estilo frontal, Yanina Latorre detalló su experiencia tras la intervención que se realizó hace pocos días: “No me molestó, sentís un calorcito como el láser de la cara. Es un láser que te engrosa la pared de la vagina por dentro y por fuera. Es como una ecografía transvaginal. En tres sesiones se recupera todo. La sensación es como una radiofrecuencia, como cuando te la hacés en la cara”.

La zona genital femenina experimenta distintos cambios y transformaciones a medida que pasan los años. Entre ellos se destacan el parto vaginal, que produce una distensión del tejido de las paredes vaginales, el envejecimiento natural y los cambios hormonales vinculados a la menopausia que pueden disminuir la calidad del tejido conectivo y aumentar flacidez de la zona vaginal.

Infobae consultó a expertos en cirugía estética, ginecología y sexología para analizar cómo se realizan los distintos tratamientos, cuáles son sus costos y si existen riesgos para la salud.

Al respecto, el médico especialista en cirugía plástica y reparadora Alfredo Romero, señaló que en los últimos años aumentaron las consultas referidas a la estética genital, tanto femenina como masculina.

“Para realizar el diagnóstico y la posibilidad de un tratamiento de estética genital o reparar la zona luego de un embarazo, parto, episiotomía, o simplemente por el envejecimiento, se evalúa la estructura formada por los labios mayores y menores, el clítoris, junto con el pliegue de piel que la cubre o capuchón, el introito y el canal vaginal”, agregó el doctor Romero.

“La cirugía de aumento de volumen mamario sigue siendo la intervención quirúrgica estética más frecuente en nuestro país, pero en los últimos cinco años la cirugía íntima femenina ha crecido exponencialmente. La labioplastia o ninfoplastia, ya representa un 2,5 % de las todas las cirugías y su incremento ha sido acompañado por otros tratamientos estéticos no quirúrgicos para esa zona de la anatomía femenina”, señaló el doctor Edgardo Bisquert, presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora (Sacper).

En cuanto a los tratamientos más frecuentes, el doctor Romero detalló: “Uno es la reducción mediante cirugía del volumen del pubis y de labios mayores y menores a una posición más juvenil. Para los labios mayores muy delgados se sugiere aumentar su turgencia utilizando lipotransferencia, o rellenos con ácido hialurónico. Un procedimiento menos frecuente de indicación es el relleno de la pared anterior vaginal en su inicio, también llamado punto G”.

¿Qué es el rejuvenecimiento vaginal?

El rejuvenecimiento vaginal es un procedimiento médico que aumenta la firmeza y elasticidad del tejido de la zona íntima femenina. Consultada, la doctora Sabrina Lambois, cirujana plástica y directora del área de Estética Íntima Femenina de la Sacper, explicó que el término engloba a distintos tipos de tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos que se realizan en la zona de vagina y en la vulva.

“Hay que diferenciar los procedimientos no quirúrgicos en los que se utiliza tecnología láser para el tensado vaginal -como en aquellas pacientes que fueron madres por partos vaginales y que presentan hiperlaxitud en el canal vaginal- de los que se realizan en la vulva, que implican una cirugía de reducción de labios menores, llamada labioplastía”, señaló la especialista.

Por su parte, la tocoginecóloga Carolina Ziade, especialista en Ginecología Regenerativa y Estética, describió: “El rejuvenecimiento vaginal, o mejor llamado bioestimulación de la mucosa vaginal, puede realizarse mediante distintas técnicas. En la actualidad, contamos con tecnologías como el láser, hifu o ultrasonido focalizado de alta intensidad, radiofrecuencia y electromagnetismo”.

La especialista en cirugía cosmética genital, que integra el equipo del cirujano plástico Raúl Banegas, detalló que las últimas tendencias en estética apuntan a los métodos biológicos como el plasma rico en plaquetas, la bioestimulación con grasa autóloga o nanofat; y también la bioestimulación con productos biocompatibles como, por ejemplo, el ácido hialurónico en forma de skin boosters o exosomas.

En cuanto a las diferencias según la edad de las pacientes, el doctor Romero precisó que en las mujeres más jóvenes, la consulta más frecuente para rejuvenecimiento vaginal se origina por una cantidad excesiva de grasas a nivel de la zona del pubis y en los labios mayores, o un exceso de tamaño en los labios menores. En las pacientes mayores, el motivo habitual de consulta es por la elongación o el agrandamiento de los labios mayores con una cierta laxitud: “Generalmente la consulta es abdominal más la zona genital. En esos casos, se puede dar turgencia con ácido hialurónico o de grasa en la zona”.

“En cuanto al llamado achicamiento del canal vaginal, se puede reducir con una cirugía en la que se ajustan los músculos y actualmente se puede también lograr ese efecto reductor con radiofrecuencia o con láser que genera calor y retracción”, agregó Romero.

Cuáles son los efectos en la salud del rejuvenecimiento vaginal

Desde la perspectiva del doctor Romero, “la cirugía estética genital fortalece la autoestima de la paciente, le brinda más seguridad a ella misma y su vínculo con pareja. Además del aspecto emocional y sexual, también interviene en en procesos de salud, como cuando se observa un exceso de labios mayores o menores que producen incomodidad, duelen e incluso predisponen a contaminación por hongos”.

El tratamiento con láser, similar al que se realizó Yanina Latorre, “produce un cambio en el pH lo que genera un efecto regenerativo en la microbiota vaginal. Por eso se utiliza hoy no sólo para el rejuvenecimiento vaginal sino también en tratamientos para las micosis o la candidiasis crónica vaginal, con muy buenos resultados”, detalló la doctora Lambois.

Al aplicar calor en áreas específicas del interior de la vagina, el tratamiento incentiva la producción del colágeno y elastina en la zona. Esta estimulación es clave pues contribuye a fortalecer el tejido vaginal y las estructuras adyacentes.

Además, lo que genera el láser es un tensado del canal vaginal y produce un efecto de estrechamiento del canal. Generalmente se realizan entre tres y cuatro sesiones: “Son tratamientos que no son dolorosos, que se realizan en consultorio de manera ambulatoria y es el mismo láser que se utiliza por un lado para las patología mencionadas y también para el llamado rejuvenecimiento vaginal”, indicó Lambois.

El impacto del rejuvenecimiento vaginal en la sexualidad

El psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin consideró que los tratamientos de rejuvenecimiento vaginal están ganando popularidad gracias a su eficacia en abordar problemas estéticos y médicos.

“El síndrome de laxitud pélvica afecta a los tejidos vaginales y vulvares y repercute en la funcionalidad del suelo pélvico, y estas técnicas muestran beneficios tanto en la salud sexual como en la estructura de los tejidos afectados por la laxitud”, señaló.

Uno de los efectos más destacados del “refresh” vaginal es el incremento de colágeno en la zona del suelo pélvico, lo que favorece la elasticidad y reestructuración del tejido, haciéndolo más joven y vital.

“El tratamiento puede ser una opción interesante para quienes han pasado por múltiples partos o experimentan la menopausia, situaciones que podrían beneficiarse significativamente de este tratamiento. Además, se ha identificado un efecto terapéutico beneficioso en mujeres que padecen dispareunia, un síntoma sexual caracterizado por el dolor durante el coito que puede desencadenar vaginismo, que aparece cuando el dolor provoca que el músculo vaginal se contraiga e impida la penetración”, precisó Ghedin.

¿El rejuvenecimiento vaginal es riesgoso?

“Es fundamental que, antes de tomar decisiones relacionadas con la estética, las pacientes consulten su médico de cabecera o ginecológo, para evaluar el estado de las estructuras anatómicas afectadas, como la uretra y la vulva. Estas áreas, ubicadas en la región pélvica, son vitales para el funcionamiento correcto del sistema urinario”, puntualizó Ghedin y agregó que es aún más importante realizar la consulta previa si tienen antecedentes de enfermedades oncológicas o están cursando alguna infección del sistema urinario.

La doctora Ziade también remarcó que las pacientes que estén cursando tratamientos oncológicos no deben realizarse el tratamiento y destacó que para el resto de las mujeres sanas de todas las edades, el rejuvenecimiento vaginal con láser es un procedimiento médico “seguro, sencillo y breve, sin complicaciones posteriores o grandes molestias. Cada sesión dura aproximadamente 20 a 30 minutos y no genera dolor. Sí se deben tener cuidado y tras el procedimiento la mujer no debe tener relaciones sexuales en las 72 horas posteriores”.

Los costos del tratamiento

En el caso de Yanina Latorre, la panelista contó en sus redes sociales que había pagado unos 700 dólares por el tratamiento de rejuvenecimiento vaginal.

“Los costos varían de acuerdo con la cantidad de sesiones que se realice la paciente. Si hablamos de una sesión de láser vaginal, ya sea de de tensado (rejuvenecimiento vaginal) o por patología micótica, puede ir desde los 300 dólares a 700 dólares por sesión. En cuanto a la cirugía de rejuvenecimiento vaginal, que es un procedimiento quirúrgico, varía entre los 1.500 y los 2.500 dólares”, estimó la doctora Lambois.

