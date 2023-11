Roger Waters tocará este martes y miércoles en River, pero es una incógnita cuándo llegará y dónde se alojará

El ex bajista de Pink Floyd Roger Waters se presentará este martes 21 y el miércoles 22, en River Plate, con su nuevo espectáculo This Is Not A Drill (Esto no es un simulacro), donde el artista repasa la música de discos emblemáticos de la banda como The Wall, El lado oscuro de la luna y Wish You Were Here con el estreno de su última composición The Bar.

Son presentaciones rodeadas de una controversia política en relación con el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel y con la respuesta israelí que invadió la Franja de Gaza en su persecución con un incalculable número de víctimas entre la población civil.

Mientras Waters no sólo reclamaba que Israel detenga los ataques a la Franja de Gaza y el genocidio palestino, también puso en duda la veracidad del ataque terrorista en la frontera entre Gaza e Israel, lo cual despertó la reacción de diferentes entidades judías que acusaron al artista de ser “un recalcitrante antisemita”.

El músico se preguntaba: “¿Cómo demonios no podían saber los israelíes que esto iba a ocurrir? Quiero decir ¿cómo el ejército israelí no escuchó en esos diez u once campos los estallidos cuando se produjo el ataque? Tampoco entiendo cómo se enteraron tan tarde de que esos grupos estaban cruzando la frontera. Hay algo muy sospechoso en todo esto”, añadió.

La respuesta fue contundente por parte de la colectividad judía en Uruguay y la Argentina, a través de los comités israelitas, tanto en Uruguay como en la Argentina, denunciaron al músico de “misógino, xenófobo y antisemita”.

Inmediatamente, los hoteles Hyatt Centric y el Regency, de Montevideo, el Faena y el Alvear, de Buenos Aires y ahora el Four Seasons, de Bogotá, cancelaron sus reservas, provocando un verdadero estrago en la organización de la gira.

Sus razones

“Yo sé bien lo que siento en el corazón y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí y lo seguiré haciendo porque estuvo mal desde el comienzo. ¡Detengan el genocidio ahora! Lo más fácil es señalarme como antisemita porque no tienen un argumento sólido desde el lado israelí en esta cuestión. Están cometiendo un asesinato, un genocidio, están oprimiendo a otro pueblo”, dijo Waters, en una entrevista con Página 12.

“Tratan de silenciarme porque creo en los derechos humanos y hablo abiertamente del genocidio del pueblo palestino y voy a seguir haciéndolo porque se está cometiendo ahora y todos los días en la Franja de Gaza y en Cisjordania y en todos los territorios ocupados y debe detenerse”, añadió el músico.

En relación con las cancelaciones en el hospedaje, señaló “Me mandan a dormir al establo. Es tan estúpido. Es una locura que la gente en la Argentina acepte este sinsentido del Faena y el Four Seasons y cómo se llamen los otros hoteles. Deberían pensar un poco más y comportarse como adultos”.

Por su parte, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits acusó a Waters de ser un “propagador serial del discurso del odio” y le reclamó a la justicia que esté atenta para que “tenga las consecuencias que corresponde si comete un delito”.

Tras estas advertencias y que la situación entre en un impasse, escaló la semana pasada con la denuncia ante la justicia penal por Segio Zigelbaum y su padre Crlos, sobreviviente del Holocausto, quienes pidieron ser querellantes en la causa radicada ante la fiscal Andrea Scanga.

“Históricamente, el Sr. Roger Waters es conocido por ser un recalcitrante antisemita. Además de sus innumerables declaraciones públicas (donde con especial ahínco denosta a las personas judías atribuyéndoles características prototípicas del ideario antisemita como ser avaros, banqueros que controlan el mundo, etc.) se ensaña con un odio alarmante contra el Estado de Israe, al que compara con la Alemania Nazi”, dice la denuncia.