Santiago del Moro reveló detalles de Gran Hermano 2023: nuevos premios y cambios en las reglas

La próxima edición de Gran Hermano está cada vez más cerca y el éxito de su última edición alimenta las expectativas. Para calmar las ansiedades, el conductor Santiago Del Moro habló en A la Barbarossa (Telefe) y compartió datos significativos sobre las modificaciones que se implementarán en el reality de convivencia.

Al comenzar la charla, Del Moro desmintió los rumores sobre la existencia de dos casas en el reality, explicando que originalmente se había planeado una “casa de cristal” ubicada en un shopping, como ya ocurrió en otras partes del mundo. La idea de esta práctica es que el público pueda observar el comportamiento de los aspirantes y elegir entre ellos quién ingrese a la casa para completar el staff. “En un momento se iba a hacer acá, pero por cuestiones de tiempo no se pudo hacer”, admitió.

Además, el presentador reveló que el estudio donde se llevará a cabo el programa que comenzará los primeros días de diciembre, experimentará una expansión considerable en su tamaño: “¿Se acuerdan que el estudio antes tenía la pantalla que se abre por donde entraba yo, el escenario, la pasarela y las compuertas para que entre el participante? Bueno, ahora es el escenario, pasarela, otro escenario igual, pasarela y las compuertas atrás”, detalló, a la vez que informó que tendrá capacidad para más de mil personas.

También informó algunos incentivos que harán más atrapante la competencia. Además del millonario premio final, habrá entregas semanales y se impondrán nuevas reglas que serán oportunamente informadas a la audiencia.

Al respecto, se manifestó sobre uno de los temas que causó más polémica en la edición anterior: los gritos del exterior, que espontáneos u organizados, afectaron directamente a los participantes y a la convivencia. En este sentido, aseguró que habrá una mayor presencia de personal de la producción: “Los gritos que ellos escuchen, pueden ser gritos genuinos de la gente o de cualquier productor que dijo cualquier verdura”.

Respecto de la casa en la que convivirán los participantes, aclaró que debe tener una medida standard que se respeta en todo el mundo, y habló de la distribución de los ambientes: “La cocina tiene que estar en un lugar, tiene que estar abierta al comedor donde está la pantalla, donde está el sillón. Todo ese protocolo que tenés que tener a la hora de armar una casa de Gran Hermano es lo que se tuvo en cuenta a la hora de hacer esta que tiene un año nada más, es nueva. Está hecha bajo el reglamento que nos impone la productora, que es la dueña del formato”, explicó el conductor.

Vale destacar que en la casa ubicada en la localidad de Martínez actualmente se desarrolla la edición de Gran Hermano Chile. Desde la producción local, esperan que el certamen trasandino finalice en tiempo y forma para que pueda desarrollarse la undécima versión argentina del reality que consagrará al sucesor de Marcos Ginocchio.

Mientras tanto, el casting para el certamen de Telefe avanza y como ocurre en estas convocatorias da lugar a todo tipo de personalidades. También en A la Barbarossa, mostraron imágenes desde el lugar, y allí encontraron a una joven que sorprendió al revelar su identidad.

Vengo de Santa Fe capital. 'Esta es mi revancha'”, dijo la muchacha al ser abordada por el notero, y contó que tuvo una oportunidad de integrar GH hace siete años, pero no pudo. “En 2016 tuve la posibilidad de entrar, pero me fui a Ecuador a trabajar. A modelar. ¡Este es mi momento!”, dijo. Por último, reveló su identidad ante la cámara: “Me llamo Iara. Soy la hermana de Tamara Bella. Ella me dijo: 'Vos mandate'”, cerró en referencia a la conductora.

