Shakira lanzó una nueva canción con un palito a Piqué y, además, con crítica social

Junto con la banda Fuerza Regida, la cantante colombiana Shakira presentó una nueva canción y video con un fuerte contenido de crítica social. Además, hay un pequeño palito a Gerard Piqué, su ex pareja y padre de sus hijos. Conocé la historia detrás de la letra en esta nota.

Hace tan sólo horas la artista colombiana más conocida en el mundo por excelencia lanzó su nueva canción El jefe y se trata de una colaboración con la banda estadounidense de música regional mexicana Fuerza Regida, conocida por hits como Sabor Fresa y TQM.

Como con cada lanzamiento, Shakira ya es tendencia. La nueva canción es un tanto distinta a lo último que se conoció: en mayo de este año presentó Acróstico, una tierna canción dedicada a sus hijos, quienes participaron cantando y en el video. Previamente se habían conocido la Session 53 con Bizarrap y TQG con Karol G.

¿De qué trata El jefe, la nueva canción de Shakira?

Con un look mexicano y viajando en un tren de migrantes, la cantante, junto a Fuerza Regida, fue celebrada por el mensaje de su nueva canción llamada El jefe: "Un grito social, una crítica dura al sistema una vez más Shakira se reinventa, muy al estilo café Tacuba", fue uno de los comentarios de los fanáticos en las redes de la cantante.

El Jefe visibiliza la historia de muchas personas, que deciden migrar a otro país para tener un presente y futuro mejores. Con un ritmo divertido, la letra es realmente triste. Además, según trascendió, una de los versos de la canción estaría dedicada a su ex marido Gerard Piqué.

¿Quién es Lili Mengar?

Lili Mengar es la ex niñera de los hijos de Shakira y quien, se cree, fue quien descubrió que Piqué era infiel. De acuerdo a las versiones que se conocen, el ex jugador de futbol la despidió y no le pagó la indemnización que le correspondía.

Hace un año la cantante colombiana y el español se separaron y Shakira lo descubrió porque alguien se comía su mermelada. Parece que Melgar fue quien se lo contó y quien también encontró ropa de otra mujer en su casa.

Es por eso que Shakira en El Jefe canta: "Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización". Actualmente, la cantante volvió a contratar a Lili y ambas viven en Miami.