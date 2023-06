Shakira reveló por primera vez cómo se enteró de las infidelidades de Piqué

Pasó un año de la escandalosa separación entre Shakira y Gerard Piqué, pero la cantante parece haber dado vuelta la página y se muestra dispuesta a rehacer su vida. Mientras tanto confesó cómo fue que tomó conocimiento de los engaños del ex futbolista, los días de sufrimiento mientras su padre, William Mebarak, atravesó problemas de salud, la presencia vital de su madre, el papel clave de la música para salir adelante y los cambios que tuvo desde que se mudó a Miami con sus hijos.

A diferencia del ex defensor del Barcelona de 36 años, que al poco tiempo se lo vio con su nueva pareja, Clara Chía Martí (13 años más joven), la colombiana (46) tardó más en exponerse de forma mediática. Mientras atravesó el duelo por la ruptura de la relación con el catalán, también acompañó a su padre, que sufrió un golpe al caerse en su casa de Barcelona.

“Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)”, reveló la oriunda de Barranquilla en diálogo con People en Español.

Además, confió que su padre no superaría los inconvenientes que tuvo: “Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mis sueños al hombre que más he querido en mi vida, mi padre se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses”.

“Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo. Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir, pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”, destacó.

Al ser consultada sobre sus deseos para su vida personal, la artista evitó hablar de los rumores que la acercan al séptuple campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, con quien compartió cenas con amigos, un paseo en barco y visitó en los Grandes Premios de Miami y España. “Mi tiempo libre es poco, he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos [en Miami]. Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido”, afirmó.

Amplió el tema, pero su respuesta apuntó a sus hijos: “Sueño con ver que ellos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia como la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres, pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos”.

La intérprete de “Ojos así” no mencionó a Piqué, pero si se lee entre líneas sus testimonios se pueden advertir sutiles mensajes al cuidado de la pareja y de la familia. El múltiple campeón con el equipo culé, y campeón mundial con su selección en Sudáfrica 2010, se volvió a mostrar con su actual pareja en el casamiento de su hermano, Marc Piqué y María Valls.

La también compositora le agradeció a la música por todo lo que le dio en este año delicado: “La música ha sido mi pasaporte al mundo y mi visado. Me ha permitido romper con los esquemas y los prejuicios propios de un ambiente en el que quizás no habría contado con muchas oportunidades si no fuera por la música. La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles. Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo. Fue mi aliada, y lo sigue siendo. Es mi compañera de ruta, mi brújula”.

La intérprete de Session 53, el tema que fue furor a comienzos de año y en el que chicaneó a Piqué y Clara Chía Martí, se prepara para el estreno de su nueva canción que será el 29 de junio, “Copa Vacía”, su nuevo dueto con Manuel Turizo, en cuyo video clip está disfrazada de sirena.

“Estoy muy emocionada con mi nueva música, y con una gran anticipación de compartirla, toda esta narrativa que se ha ido desarrollando junto con los eventos en mi vida, y que cuenta las distintas etapas por las que he ido pasando: espiritual, mental, y hasta físicamente. He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor, no para explicarme, ni para justificarme, solo para entenderme a mi misma, y tolerarme”.

