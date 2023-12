Sofi Martínez expuso cómo fue su charla con Diego Leuco antes de separarse: "A veces el amor no alcanza"

Sofi Martínez y Diego Leuco confirmaron que estaban en crisis unos meses atrás. Aunque explicaron que la separación no era definitiva, aseguraron que la convivencia se había vuelto muy difícil. Ahora, la periodista deportiva reveló nuevos detalles sobre la conversación que tuvo con el conductor de Antes Que Nadie (Luzu TV) antes de ponerle un freno a la relación.

Entre las tantas charlas cotidianas que se dan en Perros de la calle (Urbana Play), el ciclo radial que conduce Andy Kusnetzoff, surgió un tema sobre parejas y cuál es la mejor manera para terminar con un vínculo. “Si vos sabés que vas a dejar a alguien, el tema es dónde... ¿Lo citás en un bar? ¿Vas a la casa de esa persona? ¿Le decís que venga a tu casa?”, planteó la periodista, para dar paso a un intenso debate.

“En tu casa no. Porque después la tenés que echar de tu casa... Y vos te podés ir de la casa de el”, respondió el conductor. Por su parte, Harry Salvarrey introdujo otro aspecto en la discusión y comentó: “Si llorás, no te dejo. No puedo. Espero a otro día en el que no llorés”. La periodista empatizó con su compañero y afirmó: “Es muy difícil”.

“Y hay una pregunta que para mí es muy difícil, cuando dejás, que es cuando te dicen '¿no me amás más?'”, agregó Sofi Martínez. “La respuesta para mí es muy clara y es decir 'sí, te amo, pero como dice Rolón, a veces con el amor no alcanza'. Si citás a Rolón, nadie te va a pelear”, respondió firme Kusnetzoff. En ese momento, la periodista decidió compartir su propia experiencia con una situación de ese estilo y soltó: “Sí, ¡yo hice lo mismo!”.

Si bien no especificó a qué relación se refería, cabe recordar que Diego Leuco había comentado algo con respecto a su separación de Martínez en octubre. “Nos amamos mucho. A veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo para estar juntos”, explicó.