Tití Fernández se emocionó y recordó la muerte de su hija Soledad

Mientras lleva adelante la cobertura del Mundial Qatar 2022, Tití Fernández se tomó unos minutos para dedicarle un hermoso posteo a su hija Soledad, quien murió en 2014 mientras trabajaba junto a su papá cubriendo el mismo evento.

A poco más de 8 años de su muerte, el periodista deportivo no dudó en escribirle unas palabras a la joven: “Hola, Sole. Hoy hace 8 años y 5 meses de ese accidente de mierda que te llevó para siempre. Estábamos juntos disfrutando el Mundial, como yo ahora, pero solo, sin vos”.

Para cerrar el posteo, Titi se mostró esperanzado por el resultado que podría conseguir la Argentina en el partido de mañana contra Australia: “Vamos a ver si esta vez se da y la vuelta que casi fue en el Maracaná acá se convierte en realidad. Cómo te extrañamos, hijita. Te amamos. Nunca te vamos a olvidar”.

EL CONMOVEDOR POSTEO DE TITÍ FERNÁNDEZ A OCHO AÑOS DEL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO EN EL QUE MURIÓ SU HIJA

A ocho años del accidente automovilístico en el que se murió su hija Soledad, el periodista deportivo Tití Fernández realizó un emotivo posteo en el que recordó aquel trágico día.

“Hace ocho años, estaba en Belo Horizonte desayunando, esperando a Sole que venía de San Pablo. Nos habíamos despedido en la cancha con un beso y un 'chau pa, hasta mañana', pero en lugar de llegar ella, vino muy nervioso el Negrito Carneiro -que era el camarógrafo que trabajaba conmigo en Brasil- y me dio la peor noticia que recibí en mi vida: hubo un accidente en la ruta y que en ese accidente había muerto Sole”, comenzó la publicación que compartió Tití en Instagram.

“Imposible describir lo que sentí. Me paralice, empecé a a gritar que no podía ser, que no podía haber muerto mi hija, que era un error... pero era verdad. Qué locura amigos”, continuó Fernández, que reveló que su esposa Nora estaba en Miami y que se hizo muy complicado contarle lo que había sucedido.

“Le dieron unos tranquilizantes antes de que yo la llamara, tuve que mentirle y decirle que Soledad había tenido un accidente, que estaba muy complicada, pero que la íbamos a trasladar en un avión sanitario y la iban a sacar adelante”, detalló el periodista. Y agregó: “Tuvieron que sacarle el chip del teléfono porque la noticia estaba en todos en los medios y no quería que se enterara. Fue todo muy difícil. Pude cambiarle el pasaje para que vuelva”.

Además, contó cómo fue el proceso de reconocimiento del cuerpo de Soledad. “No se imaginan lo que significa tener que reconocer el cuerpo de una hijita muerta, hacer todos los trámites para poder traerla a Buenos Aires. Mucho dolor, horas sufridas que me van a acompañar toda la vida”, dijo. Y cerró la carta con unas palabra para su hija: “Sole, amor, ya pasaron ocho años y cada día te extrañamos más”.

Fuente: Todo Noticias.