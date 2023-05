Tom Holland reveló que sufrió problemas de adicción y reconoció cuánto tiempo lleva sobrio

En el contexto de la presentación de The Crowded Room, la nueva miniserie que protagoniza para Apple TV+, Tom Holland se sinceró sobre su problema de adicciones.

El actor de 26 años, mundialmente conocido por interpretar a Spider-Man en la última trilogía cinematográfica sobre el superhéroe, contó que el personaje que interpreta en la miniserie lo ayudó a “aprender sobre la salud mental y su poder”.

Para hacer a Danny, Holland habló con psiquiatras y tuvo que lidiar con sus propios traumas, según contó a Entertainment Weekly (EW). “Estoy acostumbrado a las series de acción y había desatendido mi salud mental”, comentó.

La conversación sobre su inmiscusión en el personaje llevó al actor a revelar que hace un año y cuatro meses que está sobrio . Según El Confidencial, su problema de adicciones tenía que ver con el consumo de alcohol, pero esto no queda especificado en la nota con EW.

“No es fácil porque todo se pone en contra. Recuerdo cuando anuncié que iba a estar una semana sin beber y mi amigo Ryan Reynolds me envió una caja de whisky”, dijo, y recordó que “durante el confinamiento estuve borracho todo el rato”.

Para ayudar a otros jóvenes que sufren conflictos similares, Holland colabora en distintas organizaciones destinadas a favorecer la salud mental.

La miniserie

The Crowded Room, que está inspirada en la novela de no ficción de Daniel Keyes “The Minds of Billy Milligan” (1981), sigue los pasos de una psicóloga (Amanda Seyfried) que debe tratar a un joven acusado de haber cometido un crimen brutal en la Nueva York de 1979.

Holland se metió tanto en el personaje que hubo momentos en que Danny -confesó- se apoderó de él durante las grabaciones. “En ese momento pensé afeitarme la cabeza para deshacerme de él, pero no fue posible porque estaba de rodaje”, aseguró.

Indagar en sus propios problemas de salud mental lo ayudó a intentar superarlos. Para lograrlo ya había dado un paso importante el verano pasado al abandonar sus redes sociales por ser “demasiado estimulantes y algo abrumadoras”.

Holland cree que The Crowded Room pide "más respeto y empatía con las personas que están pasando por un problema similar", y confía que habrá televidentes que luego de verla reconozcan, como él, “las habilidades necesarias para sobrevivir”.

The Crowded Room llegará a Apple TV+ (USA) el próximo 9 de junio y tendrá 10 episodios. Significaría el último proyecto de Holland hasta nuevo aviso. En febrero del año pasado, el actor dijo que se retiraría momentáneamente luego de grabar la miniserie.

Fuente: Clarín