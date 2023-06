"Toqué fondo": Tini habló de los ataques de pánico que sufrió antes de su gira por España

Tini Stoessel empezó su gira por España y en una entrevista contó que sufrió ataques de pánico semanas antes de dar su shows en el país europeo. “Toqué fondo”, expresó ella con total sinceridad.

Emocionada, Tini interrumpió el recital que dio en Barcelona para hablar de su salud mental y el video se volvió viral entre sus fanáticas. “Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario”, expresó ella entre lágrimas.

Previo a su gira por el país europeo, Tini tuvo un diálogo con El País donde abrió su corazón. Allí, detalló: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”.

“No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”, expresó la estrella pop con plena sinceridad. Sin embargo, contó cuál fue uno de los motivos para buscar seguir adelante: “Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.

Además, la cantante se refirió a la contención que recibió durante este tiempo, desde sus amigas, su novio Rodrigo de Paul, hasta la ayuda de una psicóloga. “Hace dos meses que estoy en terapia, todos los días”, reveló.

En su entrevista con El País también se refirió a las críticas que recibió durante su adolescencia, cuando alcanzó la fama por su protagónico en Violetta. “Se inventaron que estaba internada por un trastorno alimentario y yo estaba comiendo leche con galletas con mi mamá. Creo que es una herida que me hicieron desde los 15 años”, reflexionó Tini Stoessel.

“Ahora lo estoy tratando, tengo herramientas. Lo más fuerte es que no hay nadie más exigente conmigo misma que yo, para que los demás vayan a venir con exigencias”, lanzó la artista. Y expresó: “Suficiente es con lo que tengo dentro como para lidiar y salir a defender cosas que ni siquiera me he planteado”.

