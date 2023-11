Tras 10 años de ausencia, Jennifer López confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum musical

Jennifer López estrenará el próximo 16 de febrero su tan esperado álbum "This Is Me... Now", el primero de estudio luego de casi una década. El mismo llegará anticipado a partir del 10 de enero con su primer sencillo titulado como "Can't Get Enough", según anunció este lunes la artista.

Además, hay buena noticia para sus fans y es que, en plataformas digitales, ya se puede escuchar un primer adelanto de 30 segundos de esta canción, con la que López empezará a mostrar este álbum unido con el que lanzó en 2002, "This Is Me... Then", que incluía temas como "Jenny From The Block", y está considerado uno de sus mejores trabajos.

En ese sentido, su discográfica detalló que fue escrito y producido por Jennifer López y Rogét Chayed, junto con Ángel López, Jeff "Gitty" Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK, entre otros, y mezcla R&B, sonidos pop contemporáneos y ritmos hip-hop para formar "el álbum más honesto y personal de Lopez hasta la fecha".

Además, estará vinculado con una película del mismo título dirigida por Dave Meyers que constituye "una reimaginación musical y visual, narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de su públicamente escrutada vida amorosa".