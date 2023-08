Un histórico productor de Marley se casó con su novio rodeado de famosos

Este jueves se casó Fernando Colombo, histórico productor de Marley, con Facundo Oltra , su pareja desde hace 18 años. Los novios celebraron con un evento que estuvo plagado de famosos, entre ellos, Elizabeth Vernaci, Ariel Rodríguez Palacios, Georgina Barbarossa, Nicolás Peralta y Romina Pereiro.

En sus redes sociales, el productor de Por el mundo compartió un breve resumen de la ceremonia en el registro civil. En las imágenes se puede ver que los novios eligieron el mismo look: un saco gris con un pin de la bandera del orgullo LGBT en una de las solapas y una remera negra lisa.

Junto al clip que compartió en su cuenta de Instagram, Colombo adjuntó un sentido mensaje. “¡Mil, mil gracias por hacernos tan felices! Agradecer a todos nuestros amigos que pudieron estar presentes en un día tan especial como hoy y también a todos nuestros familiares que aunque estuvieron lejos nos hicieron llegar todo su amor”, comenzó escribiendo.

Acto seguido, le agradeció a sus amigos íntimos y a sus familiares: “El cariño que recibimos hoy es la muestra de que lo que importa es el amor y nada más. Gracias totales por un día inolvidable que vivimos con @facuoltra... hoy somos esposos y eso es lo que importa, ¡que nos amamos!”.

Federico Hoffman, también productor del programa de Marley, fue testigo de la boda y le dedicó un tierno posteo a su amigo. “¡Mi hermano se casó! ¡Felicidades a los novios! @fercolombo_ok @facuoltra todo el amor para ustedes!”.

El día previo a su matrimonio, Colombo había escrito otro emotivo mensaje dedicado a su ahora esposo: “¡¡¡¡Hoy último día de solteros!!!! ¡¡¡Mañana es un día muy especial para nosotros!!! Después de estar 18 años juntos, con @facuoltra tomamos la gran decisión ¡¡¡y nos casamos!!!”.

Y cerró: “¡¡¡Los nervios, la ansiedad, la felicidad que tenemos es infinita y nada pero nada va a hacer que mañana no sea el día más importante de nuestras vidas!!!”.

LOS AUSENTES EN LA BODA DE FERNANDO COLOMBO

Entre las celebrities que no asistieron al casamiento, los que más destacaron fueron el propio Marley, Damián Betular y Lizy Tagliani. Aunque no pudieron estar con ellos, los acompañaron a la distancia y los saludaron mediante las redes sociales.

El conductor compartió una foto de Fernando y Facundo sosteniendo la libreta de matrimonio y escribió: “Felicitaciones Fer y Facu, lo mejor para ustedes”. Por su parte, la conductora de Got Talent compartió una imagen junto a Fernando y sumó: “Buen día, @fercolombo_ok, Quiero que sepas que te adoro y que hoy te cases con la persona que has compartido tu vida me pone muy feliz, porque nacieron para estar juntos se les nota en la mirada y en la forma de vivir cada día”. Y agregó haciendo referencia a un chiste interno: “Te adoro, sos un gran amigo y un gran compañero, pero sobre todo una persona incondicional llena de valores. Te amo, disfruta cada momento como vos sabés hacerlo. Beso a @facuoltra... sos mi Adelfa preferida jaaaaaaa”.

Por último, Betular fue conciso, pero muy afectuoso. “Felicidades mil”, escribió el pastelero junto a muchos emojis de corazones.

Fuente: Todo Noticias.