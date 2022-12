Wanda Nara y L-Gante se besaron en público por primera vez

Wanda Nara y L-Gante fueron vistos a los besos y las cámaras de Socios del Espectáculo captaron el romántico momento de la pareja.

“Se confirma el romance de Wanda y L-Gante”, expresó Rodrigo Lussich sobre el video de la empresaria con el cantante de la cumbia 420 tras salir de un restaurante juntos.

En la filmación del programa matutino de eltrece se la puede ver a Wanda sentada en el lado del acompañante del auto de L-Gante y luego de unos segundos se dan el beso.

Wanda Nara y L-Gante se besaron en un auto tras compartir una salida con otros amigos: “Están como tirados en el asiento”, relató Rodrigo Lussich.

Luego, el conductor de Socios detalló: “Ellos apagaron la luz interior del auto pero se ve perfecto como esas bocas se unen y prácticamente se revuelcan en los asientos”.

EL DÍA QUE WANDA NARA CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE ICARDI Y ALIMENTÓ RUMORES DE ROMANCE CON L-GANTE

A fines de septiembre, la mediática publicó una historia de Instagram para confirmar que ya no estaba en pareja con Mauro Icardi, con quien tuvo dos hijas. “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, expresó

Horas después, comenzó a mostrarse con L-Gante, a quien contrató para que fuera el modelo de su marca deportiva. Entre reunión y reunión habría surgido más que una amistad y él hasta le compuso una canción, a la que llamó “El último romántico”.

El videoclip de alto voltaje que grabaron no le cayó nada bien al futbolista, que criticó el vínculo que tenían y acusó a Wanda de ser el hazmerreír de todo el mundo. También la tildó de mala madre, ya que se ausentó durante un mes de su casa para trabajar en Buenos Aires.