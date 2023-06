Wanda Nara y Mauro Icardi, otra vez juntos: la foto desde la cama que demuestra la reconciliación

Mauro Icardi voló desde Turquía junto a Francesca e Isabella para que las pequeñas se reencontraran con Wanda Nara. Luego de compartir el tierno momento en el que fue a buscar a sus hijas al aeropuerto, un detalle llamó la atención de sus seguidores. Se trata de la fría reacción que tuvo la mediática con el futbolista, al saludarlo con un breve abrazo y un beso en el cachete.

A pesar de que en los últimos días el jugador se mostró muy cercano a Simge Sağın durante los festejos del Galatasaray y despertó rumores de romance, ahora se encargó de mostrarles a todos que el amor con Wanda sigue intacto. En las últimas horas subió una foto donde se los ve muy cariñosos en la cama acompañado de un "buen día" escrito en turco. En la imagen que compartió esta mañana en sus redes, Wanda está dormida abrazando a Mauro.

En los últimos días, Mauro se había referido a la supuesta separación de Wanda. Como siempre, al principio jugó al hermetismo y deslizó que ella se enojó porque le pidió los pasajes para que sus hijas viajen a la Argentina a verla, pero él se negó. "Después de decirle que no 'está separada'. ¿Y van? ¿Cuántas? Ya me aburrió hasta a mí", disparó tratándola de caprichosa y mentirosa. Acto seguido, pidió: "No se coman el verso ni el invento de las infidelidades".

Por último, lanzó: "Cuando supuestamente estábamos separados en enero del 2023, no fui yo a la TV italiana a dar una nota a decir que estábamos juntos. Me parece que se comen el chisme y mal, como mucha gente. Yo nunca dije estar separado y nunca dije volver con nadie. No tengo nada que soltar personalmente".

"¿Quieren estar con tus parejas para ser vos?": la pregunta que disparó una reflexión de Wanda Nara

Wanda Nara tuvo una relación de casi una década con Mauro Icardi. En este tiempo tuvieron varias idas y vueltas e incluso separaciones temporales por terceros en discordia. Ahora la mediática habló de las mujeres que buscan estar con sus parejas y, aunque no dio nombres, fue tajante.

Este domingo, la empresaria habilitó una caja de preguntas para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran. "¿Sentís que muchas mujeres buscan estar con tus parejas para ser vos?", quiso saber una seguidora.

Fiel a su estilo, Wanda no esquivó la pregunta y aprovechó para reflexionar y lanzar una advertencia a quienes piensan de esa manera.

"Jaja no. Cada persona es única y lo que provoca en el otro también. Te puede gustar mi pareja o novio, pero no significa que vayas a tener la historia que tuvo conmigo", comenzó diciendo. "Somos lo que generamos en el otro. Y muchas veces se enamoran más de la historia que de la persona", concluyó tajante.

Fuente: TN