Wanda publicó fotos con exceso de Photoshop y sus fans la fulminaron: Lavate

Wanda viajó a Islas Maldivas con Mauro Icardi, con quien se reconcilió después de haberle pedido el divorcio.

La pareja aún no compartió fotos juntos pero si algunos momentos divertidos sobre el Océano Índico. La mediática por su parte se sacó selfies y las publicó. Sus seguidores la criticaron por abusar del photoshop y algunos hicieron hincapié en su higiene.

A la mediática le avisaron que tenía sucio el pelo y le pidieron que se bañara. “Lavate ya”, “Un asco ese cabello todo pegajoso”, “Tenés mucho sebo”, “Con la plata que tiene va a la playa con extensiones, parece paja”, “Tenés los pelos duros”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Como siempre, Wanda hizo oídos sordos a los mensajes malintencionados y siguió disfrutando de las playas paradisíacas en compañía del padre de sus dos hijas, que la sorprendió con esta estadía especial para recuperar el tiempo perdido.

Wanda en las Maldivas - Captura del instagram de @Wanda_Nara

Wanda Nara habló de Icardi y la China Suárez: “Ella ha tenido historias con casados”

A más de un año del estallido que produjo el conflicto entre Wanda y Mauro Icardi por el affaire entre el futbolista con la China Suárez, la mediática brindó una entrevista para la televisión italiana y dio detalles de cómo transitó ese momento.

En la entrevista Wanda se quebró al hablar de su separación. “Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad”, adelantó.

“Nos sentamos y él me dijo: 'Quiero contarte esto', y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza”, agregó Wanda, apuntando contra la actriz.

“No me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, dijo la mediática, mientras la conductora, Silvia Toffanin, le consultaba si realmente se había sentido ofendida, a lo que Wanda respondió afirmativamente.

Más adelante, Wanda volvió a entrar en el terreno de la polémica al criticar a los defensores de la China Suárez cuando la conductora le preguntó por qué hace un año se hablaba de la traición de Icardi.

Wanda en el Bailando de Italia