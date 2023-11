Yanina Latorre apuntó todos los misiles contra Pampita

Yanina Latorre apuntó contra Carolina “Pampita” Ardohain, luego de su evaluación ante su hija Lola, quien participó en el Bailando 2023 (América TV), conducido por Marcelo Tinelli. La modelo, que forma parte del jurado del programa junto a Ángel de Brito, Moria Casán y Marcelo Pollino, le otorgó una valoración baja a la joven y la panelista protagonizó un descargo que causó polémica en las redes sociales, mientras los usuarios salieron a la defensa de Pampita.

“Van a tener que buscar esa chispa, esa magia”, advirtió Pampita Ardohain, tras la actuación de Lola Latorre sobre el escenario, junto al bailarín Rafa Muñiz, tras una presentación que no convenció al jurado del Bailando 2023. “Eso es lo que les estamos pidiendo. Sino, es una coreo más, que mañana no la comento con ninguna amiga. En cambio, las que me gustan las busco, se la mando a alguien y le digo: 'Mira esto, mira lo otro'”, continuó.

La modelo le otorgó a la participante una puntuación de un 6 y agregó: “Está bueno que quede el recuerdo, no que pase. Y ustedes no quieren pasar, ustedes quieren llamar la atención y quieren ganar este concurso. Así que, con todo el respeto que les tenemos, porque el trabajo lo vemos, no pasen desapercibidos”. Por su parte, Ángel de Brito, quien mantuvo su cifra en secreto, dijo: “La verdad es que esto me pareció un plomo. Lo lamento, chicos, pero no me gustó”.

Luego de la emisión del programa de Marcelo Tinelli, Yanina Latorre compartió un mensaje a través de un vivo en su perfil de Instagram, donde acumuló más de un millón y medio de seguidores. “No lo digo porque sea mi hija, porque yo soy súper crítica”, comenzó la panelista.

“Yo creo que Lola no es tilinga, no es peleadora. No se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con [Martín] Salwe, ni va a gar*** a la pista. Entonces, ahí hay un punto de quiebre, donde ella siempre es solamente baile”, advirtió Latorre. E inundó de elogios a su hija: “Es muy educada. Entonces, claro, en ese candombe, vas quedando como muy blanca, muy tranquila, y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle”.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Pampita Ardohain, tras la valoración de su hija Lola

“Lo de Pampita, me extraña un poco”, advirtió Yanina. Y realizó un descargo que causó polémica en las redes sociales. “Por ahí, Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo, qué sé yo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco... ser top”, apuntó. Y añadió: “Lo logró, pero le costó. Lola ya nació así de fina, de nacimiento”.

Los usuarios de las redes sociales tildaron las afirmaciones de la panelista como “una falta de respeto” hacia la modelo. “Pampita es una de las mujeres más exitosas de la Argentina”, señaló una. “Es la uno. No aceptás una devolución mala”, aseveró otra. Un tercero agregó: “Pampita se hizo sola y tiene carisma propio”.

Luego de que una usuaria señalara que las declaraciones de Yanina se habrían basado en el “amor de madre”, la panelista respondió, a través de su perfil en la red social X. “No entendiste lo que quise decir. No bardeé a Pampita. No es amor de madre. Mi hija es educada, es natural, tiene estilo y no es tilinga ni quilombera. Va a la facultad”, escribió.

Fuente: La Nación