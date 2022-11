Yanina Latorre estalló contra el guardia de seguridad de un country porque no la dejó pasar

Yanina Latorre hizo un video en redes sociales donde se la vio muy enojada por haber vivido un tenso momento la guardia de seguridad de un country. A la panelista no la dejaron pasar y acto seguido se descargó en diálogo con sus seguidores de Instagram.

"Llego y me pide el documento físico. Le digo: 'no lo tengo físico, lo tengo en el teléfono'. Ahí ya me cag... Me dice: 'bueno, está bien'. "Le doy el registro y la tarjeta con el número de póliza. Me dice: 'no me sirve'", contó Yanina, muy enojada por la tensa situación que atravesó.

Antes de cerrar, reveló que, finalmente, no la dejaron pasar. 'No podés entrar. Si no tenés que dejar el auto y entrar caminando'. ¡Me dijo que me vaya! No me dio la posibilidad de llamar a mí a amiga. ¡Me fui... con un odio!", sentenció, molesta.

La mamá de Lola y Dieguito Latorre afirmó: "Explícame el problema de los country, le piden ART a la gente, ¿para que? Si el tipo viene a laburar a mi casa, si tengo un quilombo, lo tengo yo al quilombo, no lo tiene él".

Luego continuo el discurso centrándose en los trabajadores expresando que: "Vos entendes que no todos los plomeros, los gasistas, la gente. No todo el mundo tiene ART, chicos hay gente que labura como puede y que necesita el laburo".

"Estoy podrida de las cosas que pasan en estos lugares, hay una burocracia. ¿Por qué no pasa en un edificio? En los edificios son más normales, acá todo está prohibido", disparó de manera contundente.

Ya en el final del vídeo aseguró: "Tirarse un p... está prohibido, caminar está prohibido. Hoy a la mañana había un perro suelto. Me manda una foto el guardia, ´una multa es tu perro´, no es mi perro, no era mi perro, yo tenía al perro al lado de mi casa. Para terinar su reclamo afirmó: "Es un drama vivir acá".