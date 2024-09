Juan Arraya, la figura de Cuyaya ante Lavalle: "Mi primer clásico lo jugué a los 16 años. Uno trata de disfrutar"

El estadio de La Tablada fue el escenario del clásico capitalino de la Liga Jujeña entre Cuyaya y Lavalle. El “Bandeño” goleó al “General” y estiró su paternidad. Juan Arraya fue la figura del partido convirtiendo un hack trick.

Luego de la contundente victoria por 4 tantos contra 0, Juan Arraya dialogó con Canal 7 de Jujuy y analizó el triunfo del “Bandeño” por la quinta fecha del Torneo Clausura.

"Es un día muy emocionante la verdad, en la mañana nos acordábamos con mi familia, con mis hijos, con mi señora, cuando tenía 16 años y me tocó jugar el primer clásico y esa vez me tocó convertir tres goles también; hoy con 38 años y a pesar del tiempo, estoy contento por como se dio el partido”, resaltó.

Cuyaya goleo a Lavalle (foto: Marca Personal)

Como es costumbre en el fútbol, quien convierte un hack trick, se lleva la pelota pero en la liga local ese es un lujo que los futbolistas no se pueden dar. "Si me llevaba la pelota quedaban menos en el club para entrenar, la dejamos ahí. Lo más importante es que me llevo el recuerdo en mi cabeza, en mi corazón; ver ahí a mis hijos festejando, a toda mi familia, mis amigos del barrio y a toda la gente de Cuyaya, la verdad que son recuerdos que valen más que llevarse una pelota”.

jua arraya

Juan Arraya además reseñó la particularidad que tiene el encuentro entre ambos clubes. "Son los equipos de la capital que más gente llevan la cancha los fines de semana, se paralizan los barrios. En la semana previa al clásico ya se están preparando con los bombos, con las banderas y uno lo disfruta porque también vivió ahí en el barrio y convivió con todas esas cosas”.

Finalmente, el goleador explicó como la presión juega su partido en segundo plano. "La presión me la pongo yo por el hecho de me están viendo mis hijos, uno tiene siete años y ya entiende de fútbol, por eso me pongo esa presión para que ellos se vayan contentos y que lo vean al padre disfrutar, hacer goles, por suerte ayer se fueron contentos. Uno trata de disfrutar a esta altura, creo que luego de tantos años uno trata de pasarla bien, pero eso no quita los nervios, además porque soy hincha y amo a este club, obviamente quería ganar el clásico como sea”.