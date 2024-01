Ascienden a 10 los muertos tras los ataques por grupos armados en Ecuador

Ascienden a 10 la cifra de muertos en Ecuador luego de registrarse diversos ataques y atentados por parte de grupos armados en las calles, cárceles, universidades y un canal de TV, que obligó al presidente Noboa a declarar estado de "conflicto armado interno". La Policía detalló al actualizar la cifra de fallecidos que ocho son civiles y dos pertenecen a agentes de seguridad.

Hubo "ocho personas fallecidas" en los ataques en el puerto de Guayaquil, expresó en una rueda de prensa el jefe de la policía local, consigna la información de Télam. A su vez, el cuerpo de seguridad indicó en su cuenta de X/Twitter que dos agentes fueron "asesinados vilmente por delincuentes armados" en la cercana población de Nobol.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, informó que ante la crisis llevará a cabo nuevas medidas como por ejemplo la prohibición de ingreso a la terminal a cualquier persona que no lleve "sus documentos de viaje, es decir, pasaporte o cédula de ciudadanía y boleto aéreo o pase de abordar", informó la agencia de noticias Sputnik.

Los atacantes que ingresaron al canal de TV en Ecuador fueron detenidos por la Policía.

Tras los hechos, el Presidente de Ecuador declaró por decreto el estado de "conflicto armado interno", en medio del estado de excepción por 60 días que ya anunciado el día lunes, dio órdenes a las Fuerzas Armadas para "ejecutar operaciones militares y neutralizar" a una veintena de grupos criminales a las que llamó "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes".

Rafael Correa, sobre la crisis en Ecuador: "Lloramos lágrimas de sangre"

El expresidente de Ecuador Rafael Correa expuso su desconsuelo por los violentos incidentes que ocurrieron este martes en su país, cuando grupos armados ingresaron al canal TC y a la Universidad de Guayaquil luego de que el mandatario Daniel Noboa estableciera el estado de sitio.

"Estoy angustiado, destrozaron al país, por el fundamentalismo neoliberal, el desmantelamiento del Estado, pero sobre todo por el odio político. Por perseguirnos y destruir todo lo que habíamos hecho, desmontaron toda la institucionalidad de seguridad", describió en Minuto Uno el exjefe de Estado entre enero de 2007 y mayo de 2017.

Desde Bélgica, donde reside como asilado político, Correa detalló los motivos que llevaron a un contexto violento en el territorio ecuatoriano: "Dieron un Golpe de Estado para perseguirnos, cambiaron jueces, fiscalías y pusieron a los peores, ya no hay justicia. Hoy lloramos lágrimas de sangre. No he visto una destrucción tan rápida de un país en épocas de paz".