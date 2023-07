Así es la esfera que está maravillando al mundo en Las Vegas

Las Vegas es un referente tecnológico. No, no lo decimos por sus casinos y sus luces de neón, sino por el CES, la mayor feria de electrónica que se celebra cada año en la ciudad, para sorprendernos con sus grandes innovaciones. Aunque esta vez no os vamos a hablar de nuevos inventos presentados en este evento anual, sino de MSG Sphere, la esfera que está maravillando al mundo entero.

Hablamos de una impresionante estructura con una altura de 112 metros y un ancho de 157 metros. Además, todo el exterior está cubierto con 1,2 millones de pantallas LED del tamaño de un disco de hockey, que pueden programarse para emitir todo tipo de imágenes.

Y en su interior se esconde un teatro en forma de cuenco con una pantalla LED gigante. De ahí que tenga el honor de ser la estructura más grande del mundo.

MSG Sphere, un escenario único para vivir todo tipo de eventos como nunca antes

Diseñada por Populous, un estudio de arquitectura especializado en estadios deportivos, Sphere ha costado cerca de 2.300 millones de dólares, por lo que esta estructura esférica no ha sido precisamente barata.

¿Para qué servirá MSG Sphere? Pues para empezar, su exterior es totalmente visible y será otro de los referentes en Las Vegas. Pero lo más importante lo veremos en tres meses, la inauguración está prevista para el 29 de septiembre con “U2:UV Achtung Baby Live at Sphere”, cuando abran sus puertas de forma oficial estrenando MSG Sphere con una actuación del conocido grupo musical.

También proyectará en exclusiva “Postcard From Earth”, una película de Darren Aronofsky y donde aprovecharán la inmensa pantalla de Sphere para ofrecer un espectáculo visual sin precedentes.