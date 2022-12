Faltando dos días para terminar su mandato, Bolsonaro abandonó Brasil y viajó a Estados Unidos

El presidente Jair Bolsonaro abandonó este viernes Brasil en el avión presidencial cerca de las 14 para permanecer por al menos un mes en Orlando, Estados Unidos, dos días antes de que asumiera el mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva.



"Ya estoy en vuelo, vuelvo a la brevedad", dijo Bolsonaro al canal de noticias CNN Brasil a bordo del avión de la Fuerza Aérea que lo traslada a Estados Unidos, con lo cual se confirma que no participará de las ceremonias de transmisión de mando de Lula el próximo domingo.



El vicepresidente Hamilton Mourao confirmó el viaje al canal de noticias GloboNews.



Mourao asumirá este viernes como presidente debido a que el mandatario estará fuera del país y gobernará hasta la medianoche del sábado 31, aunque dijo que no tiene previsto participar de las ceremonias de traspaso de mando el domingo por la tarde en el Palacio del Planalto.



Seguidores del presidente, que pedían un golpe de Estado para impedir la llegada de Lula al poder, comenzaron a abandonar los acampes frente a cuarteles en San Pablo y Brasilia.

Más temprano, en un discurso transmitido por sus redes sociales, el jefe de Estado dijo a sus seguidores que había que hacer una oposición "inteligente" a Lula y que "el mundo no se termina el 1 de enero".



Según el Diario Oficial de la Unión, ocho funcionarios elegidos por Bolsonaro como parte de la comitiva permanente de seguridad a expresidentes fueron en el avión con el mandatario.



Según CNN Brasil, también la primera dama, Michelle Bolsonaro, viajaba hacia Orlando, donde el mandatario tiene amigos que le han ofrecido hospedaje en esa ciudad de Florida. Allí se concentra gran parte de la comunidad brasileña en Estados Unidos.



A partir del 1 de enero Bolsonaro no tendrá fueros para enfrentar posibles investigaciones judiciales.



Una hora después de la partida de Bolsonaro, Lula publicó un video en Twitter del grupo Maderada, con la canción que se convirtió en hit durante la campaña presidencial, Tá na Hora do Jair Já Ir Embora, que hace un juego de palabras entre el nombre del mandatario y la expresión "ya es hora de irse".

Fuente: Télam