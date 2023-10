Hamas aseguró que unos 50 rehenes retenidos en Gaza murieron en los bombardeos israelíes

El brazo armado de Hamas afirmó este jueves que “cerca de 50″ rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza murieron en los bombardeos israelíes.

”Las brigadas Qassam estiman que el número de rehenes sionistas que murieron en la Franja de Gaza a raíz de los bombardeos y masacres sionistas alcanzó cerca de 50”, dijo el movimiento islamista palestino en un mensaje en Telegram.

Hamás emplea el término “sionista” para designar a los israelíes. El 16 de octubre había indicado que 22 rehenes habían muerto, informó AFP.

Un total de 21 argentinos se encuentran en manos de grupos armados en Gaza, según la Cancillería.

ISRAEL AFIRMA QUE HAY 224 REHENES EN PODER DE GRUPOS ARMADOS EN GAZA

El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, corrigió levemente al alza el número de rehenes identificados. “Informamos a las familias de 224 rehenes” que sus familiares se encontraban retenidos en la Franja de Gaza, explicó. Hasta entonces, las fuerzas armadas israelíes habían dado cuenta de 222 rehenes.

”Esta cifra va evolucionando en función de la información que vamos obteniendo. Seguirá cambiando. Los esfuerzos para traer de vuelta a los rehenes son una prioridad absoluta”, agregó el vocero.

Según el gobierno israelí, al menos la mitad de esos rehenes tienen un pasaporte extranjero. Veintiún de ellos son argentinos.

El sangriento ataque llevado a cabo por Hamás en Israel el 7 de octubre dejó más de 1400 muertos, según las autoridades israelíes. Israel respondió a ese ataque con una campaña de bombardeos en la Franja de Gaza que, según Hamás, causó ya más de 7.000 muertos.

"PASÉ UN INFIERNO": EL TESTIMONIO DE UNA MUJER QUE FUE SECUESTRADA POR HAMAS DURANTE 16 DÍAS

Yocheved Lifshitz, la ex rehén de Hamas de 85 años que fue liberada por las Brigadas al Qasam, brazo armado del grupo islamista que controla Gaza, contó este martes desde el hospital de Tel Aviv en el que está internada los duros momentos que atravesó desde el ataque de la milicia el 7 de octubre.

“Pasé por un infierno, nunca pensamos que llegaría a esto”, dijo sobre el ataque terrorista de Hamas, que dejó al más 1400 muertos y 4000 heridos en Israel, en su mayoría civiles, además de unos 220 rehenes que fueron llevados a Gaza.

La mujer vivía en el kibutz de Nir Oz, en el sur de Israel, donde secuestraron a cuatro argentinos. “Arrasaron nuestro kibutz. Me tomaron como rehén. Me subieron a una moto y aceleraron a través de un matorral”, dijo. “Las masas asaltaron nuestras casas. Golpearon a la gente, tomaron algunos rehenes. No distinguieron entre jóvenes y ancianos, fue muy doloroso”, contó sobre el ataque de Hamas.

“Me llevaron con las piernas en un lado y la cabeza en el otro”, explicó y agregó que sus captores la golpearon con palos durante el viaje. Los golpes que recibió en las costillas le provocaron dificultades para respirar. También le sacaron su reloj y joyas. Según The New York Times, unos 180 de los 400 residentes del kibutz fueron asesinados o secuestrados

Según dijo, después la obligaron a caminar por el campo hasta llegar un túnel para introducirse en la Franja. La anciana describió la red de túneles de Hamas como “una telaraña”. Tuvo que caminar “kilómetros” por los túneles húmedos, con el piso mojado.

Mujer que fue rehén de Hamas

Al final de uno de los túneles fue conducida a una sala grande donde había otros 25 secuestrados por Hamas, hasta que dos o tres horas más tarde fue llevada junto a otros cuatro rehenes a una habitación separada. “Nos dividieron en grupos según el lugar de residencia, atendieron todas nuestras necesidades”, describió.

Allí, “nos trataron bien”, remarcó, precisando que le dieron comida y medicinas y que los visitaba un médico cada dos días. “Nos dijeron que creen en el Corán y que no nos harían daño, que nos darían las mismas condiciones que tienen en los túneles”, dijo Yocheved sobre sus captores.

Lifshitz también se mostró crítica con el gobierno israelí y lamentó que una valla que costó “2.500 millones de dólares” no haya servido para proteger a los israelíes, en referencia a la barrera de seguridad que separa Gaza de Israel. “Fuimos los chivos expiatorios del gobierno”, afirmó y se quejó de que no se hayan tomado en cuenta señales, como el incendio de campos con globos incendiarios en los días previos.

“En la mañana de Shabat, cuando todo estaba tranquilo, hubo fuertes bombardeos contra las comunidades, y junto con el bombardeo, la turba irrumpió, irrumpió a través de la valla [fronteriza]... abrió la puerta del kibutz e irrumpió en masa. Fue muy desagradable, muy difícil. Mi memoria sigue repitiendo esas imágenes”, continuó.

La mujer también sostuvo que los milicianos de Hamas “se habían estado preparando durante un tiempo”. “Tenían todo lo que las mujeres y los hombres necesitaban. Incluso champú y acondicionador”, afirmó.

Las Brigadas al Qasam informaron anoche de la liberación de Lifshitz y de otra mujer israelí, Nurit Cooper, de 80 años, tras la mediación de Egipto y Qatar, por “razones humanitarias imperiosas y satisfactorias”.

Los maridos de ambas mujeres, que también fueron secuestrados, siguen en manos de los islamistas. El esposo de Lifshitz es el conocido activista por la paz Oded Lifshitz, de 83 años, que transportaba a enfermos de cáncer en Gaza a hospitales israelíes para recibir tratamiento.

Desde el 7 de octubre, y en represalia por el ataque, el ejército israelí bombardeó a diario la Franja de Gaza, gobernada por Hamas. Los ataques dejaron al menos 5.791 muertos en el enclave desde el inicio de la guerra. El viernes pasado, dos mujeres estadounidenses, madre e hija, fueron igualmente liberadas por Hamás. El movimiento islamista asegura que algunos rehenes murieron en los bombardeos israelíes.

Fuente: Todo Noticias.